«Бавария» интересуется защитником «Брайтона» Лемпти

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29 сентября 2020, 19:17

Защитник «Брайтона» привлёк внимание «Баварии».

Как сообщается, мюнхенский клуб рассматривает возможность подписания молодого англичанина. Уверенная игра Лемпти на правом фланге обороны впечатлила скаутов немецкого клуба. Теперь «Бавария» может осуществить попытку заполучить игрока до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне АПЛ Лемпти провёл 9 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что футболист перешёл в «Брайтон» из «Челси» в феврале этого года. Его контракт с «чайками» истекает летом 2023 года.