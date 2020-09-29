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«Бавария» интересуется защитником «Брайтона» Лемпти

29 сентября 2020, 19:17

Защитник «Брайтона» Тарик Лемпти привлёк внимание «Баварии».

Как сообщается, мюнхенский клуб рассматривает возможность подписания молодого англичанина. Уверенная игра Лемпти на правом фланге обороны впечатлила скаутов немецкого клуба. Теперь «Бавария» может осуществить попытку заполучить игрока до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне АПЛ Лемпти провёл 9 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что футболист перешёл в «Брайтон» из «Челси» в феврале этого года. Его контракт с «чайками» истекает летом 2023 года.

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95-shishani-95
95-shishani-95
29 сентября в 21:48
Центральный или фланговый?
Romeo 777
Romeo 777
29 сентября в 20:59
Ещё один добротный воспитанник Челси, показывает хороший футбол сейчас. Только вот не захотел конкурировать с таким же молодым Джеймсом за правый фланг и решил уйти в Брайтон.
mondial18
mondial18
29 сентября в 19:18
они просто так не берут
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