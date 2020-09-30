Лэмпард: «Ответил Моуриньо, что он чаще говорит с арбитром, чем с игроками»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Тоттенхэма» (1:1, 4:5 — пен.) в матче 1/8 финала Кубка Лиги. В первом тайме у наставника «синих» произошла перепалка с главным тренером «шпор» . В частности португалец указал Лэмпарду на то, что тот не выходил к бровке, когда «Челси» уступал «Вест Бромвичу» со счётом 0:3. Однако Лэмпард подчеркнул, что у него нет конфликта с Моуриньо.

Мы подшучивали друг над другом. У меня отличные отношения с Жозе. В ответ на эту рекомендацию я отметил, что он говорит с арбитром больше, чем со своими игроками.

Я испытываю огромное уважение к Жозе, какие бы слова ни были произнесены на бровке. Думаю, он был полностью в игре и увлечён событиями, происходившими на поле в первом тайме. До конца матча мы больше ни о чём не говорили.

Мы доминировали на поле и создавали моменты, стремясь забить больше и воплотить преимущество во владении в голы. «Тоттенхэм» перестроился и перешёл на игру с большим количеством дальних передач, из-за чего наш прессинг, который был великолепен до перерыва, во втором тайме был уже не так эффективен. Они сумели перевести игру ближе к нашим воротам, что усложнило нам прессинг впереди и нашу задачу в целом.

Мы могли бы лучше распоряжаться мячом во втором тайме и, возможно, справиться с предложенной «шпорами» силовой манерой. Но в любом случае после перерыва моменты были у обеих сторон. Мы имели шанс забить при счёте 1:0 и поставить точку в матче, но не смогли сделать этого.

Промах Маунта с пенальти? Не думаю, что это станет сокрушительным ударом для него. Безусловно, Мэйсон разочарован сегодняшним поражением, но в его карьере будет ещё множество важных матчей за клуб и сборную, в которых он будет главным творцом успеха.

Я всецело поддерживаю его, как и все в клубе. Промахи с пенальти случаются с каждым, но командная ответственность за то, что в подобной игре мы довели дело до футбольной лотереи, лежит на нас всех.

Менди провёл очень хороший матч. Он совершил несколько хороших сэйвов, один из которых был по-настоящему великолепен. Он уверенно выходил на мяч и действовал надёжно даже в том эпизоде, когда не сумел добраться до него. Мне нравится его целеустремлённость и настрой. Сегодня я доволен всеми аспектами его выступления.