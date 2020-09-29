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Шваб: «„Краснодар“ и ПАОК являются командами одного уровня»

29 сентября 2020, 23:02
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник ПАОКа Штефан Шваб поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Верю, что ключом к успеху будет игра в защите, мы должны обороняться всей командой. Чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, надо проявить дисциплинированность и быть сконцентрированными.

Думаю, соперники примерно одного уровня. У «Краснодара» есть индивидуально сильные игроки в атаке. Необходимо найти способ атаковать и пользоваться слабыми местами россиян в защите.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
30 сентября в 04:45
Паок уже прошол в ЛЧ Бешикташ, Бенфику. Что он с каким то Краснадаром чтоли не справится?! Конечно справятся.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 23:58
Дальше пройдет кто то один и будем надеяться на лучшее.
Q-J-G
Q-J-G
29 сентября в 23:46
Спорный вопрос, но пусть будет и так.....главное, чтобы Краснодар играл в групповом ЛЧ.
Gahi
Gahi
29 сентября в 23:41
Каким бы не был уровень этих команд по мнению специалистов, но самоотдача и концентрация, до последней минуты в этом матче, станет залогом успеха в игре. Будем надеяться что Краснодар не позволит себе расслабиться и с полной самоотдачей сыграет с ПАОК. Удачи
STVA 1
STVA 1
29 сентября в 23:07
Наверное так и есть
David Young
David Young
29 сентября в 23:03
Уровень действительно равен.
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