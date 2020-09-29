Шваб: «„Краснодар“ и ПАОК являются командами одного уровня»

Полузащитник ПАОКа поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

Верю, что ключом к успеху будет игра в защите, мы должны обороняться всей командой. Чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, надо проявить дисциплинированность и быть сконцентрированными.

Думаю, соперники примерно одного уровня. У «Краснодара» есть индивидуально сильные игроки в атаке. Необходимо найти способ атаковать и пользоваться слабыми местами россиян в защите.