Шваб: «„Краснодар“ и ПАОК являются командами одного уровня»

Полузащитник ПАОКа Штефан Шваб поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Верю, что ключом к успеху будет игра в защите, мы должны обороняться всей командой. Чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, надо проявить дисциплинированность и быть сконцентрированными.
Думаю, соперники примерно одного уровня. У «Краснодара» есть индивидуально сильные игроки в атаке. Необходимо найти способ атаковать и пользоваться слабыми местами россиян в защите.