Моуриньо: «Дайеру пришлось отойти, а я хотел, чтобы он доиграл матч»

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30 сентября 2020, 02:25

Главный тренер «Тоттенхэма» после победы над «Челси» (1:1, 5:4 — пен.) в 1/8 финала Кубка Лиги прокомментировал необычный эпизод во втором тайме. На 76-й минуте встречи хавбек «шпор» неожиданно ушёл в подтрибунное помещение. Вслед за ним отправился Моуриньо. Футболист вскоре вернулся в игру, а тренер продолжил руководить командой у поля. По окончании встречи Дайер сообщил, что отходил в туалет.