Моуриньо: «Дайеру пришлось отойти, а я хотел, чтобы он доиграл матч»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после победы над «Челси» (1:1, 5:4 — пен.) в 1/8 финала Кубка Лиги прокомментировал необычный эпизод во втором тайме. На 76-й минуте встречи хавбек «шпор» Эрик Дайер неожиданно ушёл в подтрибунное помещение. Вслед за ним отправился Моуриньо. Футболист вскоре вернулся в игру, а тренер продолжил руководить командой у поля. По окончании встречи Дайер сообщил, что отходил в туалет.
Ему пришлось отойти! А я просто хотел оказать на него давление, чтобы он доиграл остаток встречи. Дайер был отличным примером для всех, отыграв оба последних матча.