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Моуриньо: «Дайеру пришлось отойти, а я хотел, чтобы он доиграл матч»

30 сентября 2020, 02:25
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо после победы над «Челси» (1:1, 5:4 — пен.) в 1/8 финала Кубка Лиги прокомментировал необычный эпизод во втором тайме. На 76-й минуте встречи хавбек «шпор» Эрик Дайер неожиданно ушёл в подтрибунное помещение. Вслед за ним отправился Моуриньо. Футболист вскоре вернулся в игру, а тренер продолжил руководить командой у поля. По окончании встречи Дайер сообщил, что отходил в туалет.

Ему пришлось отойти! А я просто хотел оказать на него давление, чтобы он доиграл остаток встречи. Дайер был отличным примером для всех, отыграв оба последних матча.

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VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 09:06
вот так возникают легенды)))))))
112910415
112910415
30 сентября в 06:53
вдумчивый тренер должен контролировать всё происходящее с его футболистами ! ))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
30 сентября в 06:48
Чтобы узнать истину, нужно уметь читать между строк.
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 02:31
Что естественно, то небезобразно. Приспичило.
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