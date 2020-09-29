Главный тренер ПАОКа: «У нас больше желания выйти в ЛЧ, чем у „Краснодара“»

Главный тренер ПАОКа поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

В первом матче мы неплохо контролировали соперника, исход игры решили детали. Завтра мы должны быть сильнее ментально, а не тактически. Каждый футболист должен быть спокоен и не думать ни о чем, кроме качественной работы на поле. У «Краснодара» много индивидуальностей, футболисты часто берут игру на себя. Наши действия и в обороне, и в нападении будут командными. В этом наша большая сила. Если говорить о желании, то, возможно, у нас его больше. После победы над «Бенфикой» я сказал, что выход в Лигу чемпионов — это уже не мечта, а четкая цель.