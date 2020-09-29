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Главный тренер ПАОКа: «У нас больше желания выйти в ЛЧ, чем у „Краснодара“»

29 сентября 2020, 19:56
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра поделился мнением об ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».

В первом матче мы неплохо контролировали соперника, исход игры решили детали. Завтра мы должны быть сильнее ментально, а не тактически. Каждый футболист должен быть спокоен и не думать ни о чем, кроме качественной работы на поле. У «Краснодара» много индивидуальностей, футболисты часто берут игру на себя. Наши действия и в обороне, и в нападении будут командными. В этом наша большая сила. Если говорить о желании, то, возможно, у нас его больше. После победы над «Бенфикой» я сказал, что выход в Лигу чемпионов — это уже не мечта, а четкая цель.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
29 сентября в 22:23
С чего бы у них больше желания?
Мessi 10
Мessi 10
29 сентября в 21:11
Краснодару будет очень тяжело. Удачи быкам, в любом случае.
Gahi
Gahi
29 сентября в 21:03
Слова сказанные главным тренером ПАОК Абел Феррейра, должны стать ещё одним аргументам для команды Краснодара в этой игре, которое должно задеть самолюбие каждого игрока и команды в целом. Футболисты Краснодара своей игрой на поле соперника обязаны доказать что все как один достойны играть в Л/Ч, и показать всем что горят желанием не меньше чем команда ПАОК играть в групповой стадии Лиги Чемпионов. Будем надеяться и болеть за Краснодар что они покажут игру, которая поможет им продолжить путь в этом турнире. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 20:36
Интересно по каким критериям судит
112910415
112910415
29 сентября в 20:22
практика - критерий истины, только она !
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 20:22
Не все желания исполняются.
Верим в Краснодар!!!
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 20:16
Краснодар должен сотворить чудо.
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 20:02
а вы ещё конкурс устройте)))))))))))
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 19:57
Игра покажет у кого больше желания
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