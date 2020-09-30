Месси: «Чтобы я ни делал, я хотел для „Барселоны“ только лучшего»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал интервью, в котором обратился к болельщикам команды на фоне кризиса в каталонском клубе.
После стольких разногласий я хотел положить конец всему этому. Мы все должны быть едины и надеяться на то, что лучшее ждёт впереди.
Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их допустил, то это было только ради того, чтобы «Барселона» стала лучше и сильнее.
Сочетание энтузиазма с воодушевлением и мотивацией — это единственный способ достичь наших целей.
Я хотел обратиться к болельщикам. Если в какой-то момент их раздражало то, что я сказал или сделал, пусть они не сомневаются: что бы я ни делал, я хотел для клуба только лучшего.
Напомним, Месси собирался покинуть «Барселону» в это трансферное окно. Однако руководство отказалось отпускать аргентинца на его условиях. В итоге игрок решил не судиться с клубом и отработать истекающий следующим летом контракт до конца.
Что выиграл Месси для Барселоны за эти 5 сезонов, кроме позорных вылетов, недовольством тренерами, руководством, партнерами и самой высокой зарплаты в мире?
И причем тут Бейл вообще? Он такая же пиявка как и Месси!
Что выиграл Месси для Барселоны за эти 5 сезонов, кроме позорных вылетов, недовольством тренерами, руководством, партнерами и самой высокой зарплаты в мире?
И причем тут Бейл вообще? Он такая же пиявка как и Месси!
Где ж ты был когда Бэйл доил Реал?
Ты цитируешь одно, а пишеть про другое. Ты не понимаешь даже о чем речь.
Где ж ты был когда Бэйл доил Реал?
Ты цитируешь одно, а пишеть про другое. Ты не понимаешь даже о чем речь.
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Как наемник , через каждый сезон переподписывает контракт с увеличением зарплаты, когда "родной" клуб весь в долгах и кричит о своих ошибках.
Сует свой нос везде куда не следует, что в клубе, что в сборной,а после, все шишки летят на Бартомеу и на тренеров с федерацией футбола Аргентины соответственно.
Все вокруг су..а виноваты, один Месси белый и пушистый!
Ошибиться можно 1,2 раза, а когда больше, это уже не ошибка а осознанные действия.
________
Как наемник , через каждый сезон переподписывает контракт с увеличением зарплаты, когда "родной" клуб весь в долгах и кричит о своих ошибках.
Сует свой нос везде куда не следует, что в клубе, что в сборной,а после, все шишки летят на Бартомеу и на тренеров с федерацией футбола Аргентины соответственно.
Все вокруг су..а виноваты, один Месси белый и пушистый!
Ошибиться можно 1,2 раза, а когда больше, это уже не ошибка а осознанные действия.