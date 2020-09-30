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Месси: «Чтобы я ни делал, я хотел для „Барселоны“ только лучшего»

30 сентября 2020, 01:45

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал интервью, в котором обратился к болельщикам команды на фоне кризиса в каталонском клубе.

После стольких разногласий я хотел положить конец всему этому. Мы все должны быть едины и надеяться на то, что лучшее ждёт впереди.

Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их допустил, то это было только ради того, чтобы «Барселона» стала лучше и сильнее.

Сочетание энтузиазма с воодушевлением и мотивацией — это единственный способ достичь наших целей.

Я хотел обратиться к болельщикам. Если в какой-то момент их раздражало то, что я сказал или сделал, пусть они не сомневаются: что бы я ни делал, я хотел для клуба только лучшего.

Напомним, Месси собирался покинуть «Барселону» в это трансферное окно. Однако руководство отказалось отпускать аргентинца на его условиях. В итоге игрок решил не судиться с клубом и отработать истекающий следующим летом контракт до конца.

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dzvinka
dzvinka
01 октября в 11:56, ред.
пора продлевать, ща будет пару побед над осасунами, и можно повышать оклад
NGYRZ
NGYRZ ответ Legend 6 (раскрыть)
30 сентября в 12:36
Когда Роналду "доил" Реал, Реал 4 кубка ЛЧ выиграл за 5 сезонов!

Что выиграл Месси для Барселоны за эти 5 сезонов, кроме позорных вылетов, недовольством тренерами, руководством, партнерами и самой высокой зарплаты в мире?

И причем тут Бейл вообще? Он такая же пиявка как и Месси!
Legend 6
Legend 6 ответ NGYRZ (раскрыть)
30 сентября в 11:28
Где ж ты был когда Роналду доил Реал?
Где ж ты был когда Бэйл доил Реал?

Ты цитируешь одно, а пишеть про другое. Ты не понимаешь даже о чем речь.
Зидан 1972
Зидан 1972
30 сентября в 09:25
Молодец,ты всё сделал для банкротства команды!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
30 сентября в 09:25
Пусть играет и помогает. А Бартомеу скинется сам рано или поздно. Полиция наверняка работает по его коррумпированным делам. И ему предложат уйти с честью самому или с позором, арестом =)
Ляпсень
Ляпсень
30 сентября в 08:04
Какой я хороший...
ДСА
ДСА
30 сентября в 06:17
Про свой карман тоже не забывал.
112910415
112910415
30 сентября в 05:44
надо выбираться из ямы, всё не безнадёжно
NGYRZ
NGYRZ
30 сентября в 04:57
Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их допустил, то это было только ради того, чтобы «Барселона» стала лучше и сильнее.
________

Как наемник , через каждый сезон переподписывает контракт с увеличением зарплаты, когда "родной" клуб весь в долгах и кричит о своих ошибках.
Сует свой нос везде куда не следует, что в клубе, что в сборной,а после, все шишки летят на Бартомеу и на тренеров с федерацией футбола Аргентины соответственно.

Все вокруг су..а виноваты, один Месси белый и пушистый!

Ошибиться можно 1,2 раза, а когда больше, это уже не ошибка а осознанные действия.
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 03:25
Жизнь и игра продолжается
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 02:00
Пора уже просто выкладываться на поле и забыть про распри. Бартомео недолго осталось, а там видно будет что и как?!?
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 01:55
Всё для людей, и ничего лично для себя....
Footbolista
Footbolista
30 сентября в 01:52
"Благими намерениями вымощена дорога в ад"...
vinyardrip
vinyardrip
30 сентября в 01:47
Угу. Главное чтоб у них бабла не осталось — это самое лучшее))
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