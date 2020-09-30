Месси: «Чтобы я ни делал, я хотел для „Барселоны“ только лучшего»

Нападающий «Барселоны» дал интервью, в котором обратился к болельщикам команды на фоне кризиса в каталонском клубе.

После стольких разногласий я хотел положить конец всему этому. Мы все должны быть едины и надеяться на то, что лучшее ждёт впереди.

Я несу ответственность за собственные ошибки. Если я их допустил, то это было только ради того, чтобы «Барселона» стала лучше и сильнее.

Сочетание энтузиазма с воодушевлением и мотивацией — это единственный способ достичь наших целей.

Я хотел обратиться к болельщикам. Если в какой-то момент их раздражало то, что я сказал или сделал, пусть они не сомневаются: что бы я ни делал, я хотел для клуба только лучшего.