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Зинченко: «Чувствую дискомфорт, поэтому не могу показать максимум»

30 сентября 2020, 20:50

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем восстановлении после травмы.

На четвёртый день после возвращения из сборной почувствовал дискомфорт и ушёл с тренировки. Сканирование показало небольшое повреждение. Сделал паузу на пять-семь дней, после этого вернулся к тренировкам, но боль не уходила.

МРТ показала повреждение приводящей мышцы. На восстановление уйдёт около трёх недель. Чувствую дискомфорт, поэтому не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде. Приняли решение, что надо восстановиться на 100%.

Ранее появлялась информация, что арендовать Зинченко планирует «Барселона».

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Gahi
Gahi
30 сентября в 21:11
Нужно стараться. Удачи
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