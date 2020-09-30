Зинченко: «Чувствую дискомфорт, поэтому не могу показать максимум»

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о своем восстановлении после травмы.
На четвёртый день после возвращения из сборной почувствовал дискомфорт и ушёл с тренировки. Сканирование показало небольшое повреждение. Сделал паузу на пять-семь дней, после этого вернулся к тренировкам, но боль не уходила.
МРТ показала повреждение приводящей мышцы. На восстановление уйдёт около трёх недель. Чувствую дискомфорт, поэтому не могу показать максимум. Играя, буду вредить себе и команде. Приняли решение, что надо восстановиться на 100%.
Ранее появлялась информация, что арендовать Зинченко планирует «Барселона».