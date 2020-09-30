В ПСЖ рассказали о состоянии Неймара, Берната, Гейе и Керера

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» рассказала о состоянии четырёх травмированных футболистов команды.

Пострадавший от разрыва передней крестообразной связки левого колена Хуан Бернат был успешно прооперирован.

У Неймара контрактура правой икроножной мышцы после воскресного матча. Медосмотр дал обнадёживающий результат. В ближайшие 48 часов будет проведено повторное обследование.

Идрисса Гейе выбыл из строя из-за мышечного дискомфорта. Он вернётся к тренировкам в течение 48 часов.

Тило Керер испытывает проблемы с приводящей мышцей. Его возвращение к тренировочному процессу запланировано на перерыв, связанный с матчами сборных.