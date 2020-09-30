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В ПСЖ рассказали о состоянии Неймара, Берната, Гейе и Керера

30 сентября 2020, 07:56

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» рассказала о состоянии четырёх травмированных футболистов команды.

Пострадавший от разрыва передней крестообразной связки левого колена Хуан Бернат был успешно прооперирован.

У Неймара контрактура правой икроножной мышцы после воскресного матча. Медосмотр дал обнадёживающий результат. В ближайшие 48 часов будет проведено повторное обследование.

Идрисса Гейе выбыл из строя из-за мышечного дискомфорта. Он вернётся к тренировкам в течение 48 часов.

Тило Керер испытывает проблемы с приводящей мышцей. Его возвращение к тренировочному процессу запланировано на перерыв, связанный с матчами сборных.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
30 сентября в 08:21
Серьезных повреждений нет.
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 08:14
Здоровья конечно, но что-то много их в лазарете..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 сентября в 08:05
Всем здоровья!
shlomo
shlomo
30 сентября в 07:57
Большой лазарет...здоровья всем!
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