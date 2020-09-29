Гасперини рассказал, когда Миранчук сможет дебютировать за «Аталанту»

Главный тренер «Аталанты» рассказал о травмированных игроках клуба перед матчем 3-го тура Серии А против «Лацио».

Алексей Миранчук восстановится после перерыва на матчи сборных. Пессине и Голлини нужно больше времени.

Ромеро готов уже готов выйти на поле, но я не знаю, будет ли он играть против «Лацио».

Спортиелло будет вне игры ещё месяц или два. Он уже чувствует себя хорошо, но находится только на стадии реабилитации.