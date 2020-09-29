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Гасперини рассказал, когда Миранчук сможет дебютировать за «Аталанту»

29 сентября 2020, 17:20
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о травмированных игроках клуба перед матчем 3-го тура Серии А против «Лацио».

Алексей Миранчук восстановится после перерыва на матчи сборных. Пессине и Голлини нужно больше времени.

Ромеро готов уже готов выйти на поле, но я не знаю, будет ли он играть против «Лацио».

Спортиелло будет вне игры ещё месяц или два. Он уже чувствует себя хорошо, но находится только на стадии реабилитации.

Напомним, что вчера Алексей Миранчук тренировался отдельно от общей группы перед матчем с «Лацио».

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Все комментарии
протон1
протон1
29 сентября в 20:26
то чувство что уже посадят на лавку
dimagas2
dimagas2 ответ Loko57 (раскрыть)
29 сентября в 19:01
Туру к 10-му увидишь,Гасперини игроков долго подупускает к основе.
Брулин
Брулин
29 сентября в 18:29
Вернётся?ну фактически он ещё там не был.
shlomo
shlomo
29 сентября в 18:19
Ну будем подождать, все равно когда то сыграет...:))))
КЭТиК
КЭТиК
29 сентября в 18:12
Как только, так сразу.
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 18:06
это не гарантирует выход в основе)))
fantazior
fantazior ответ mihaluch (раскрыть)
29 сентября в 18:02
психологическая... игра в РПЛ
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 17:54
Ждем дебюта Алексея.
mihaluch
mihaluch
29 сентября в 17:49
У Миранчука была тяжёлая травма
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
29 сентября в 17:39, ред.
Вот будет Аталанте если Миранчук не сможет заиграть в Италии ))) а это 50 на 50 ))) Аталанта играет в быстрый атакующий футбол, а где играл в такой Миранчук футбол в Локо что-ли))) но желаю что-бы все получилось,просто уже не знают что писать) скоро напишут когда он в туалет ходит)))
Loko57
Loko57
29 сентября в 17:25
Очень хочется посмотреть на Алексея в Италии. Надеюсь что у него всё получится.
Q-J-G
Q-J-G
29 сентября в 17:22
с нетерпением ожидаем дебют
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