Гасперини рассказал, когда Миранчук сможет дебютировать за «Аталанту»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о травмированных игроках клуба перед матчем 3-го тура Серии А против «Лацио».
Алексей Миранчук восстановится после перерыва на матчи сборных. Пессине и Голлини нужно больше времени.
Ромеро готов уже готов выйти на поле, но я не знаю, будет ли он играть против «Лацио».
Спортиелло будет вне игры ещё месяц или два. Он уже чувствует себя хорошо, но находится только на стадии реабилитации.
Напомним, что вчера Алексей Миранчук тренировался отдельно от общей группы перед матчем с «Лацио».