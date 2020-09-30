Азар получил травму. Это уже 7-е повреждение игрока в футболке «Реала»

Полузащитник «Реала» Эден Азар вновь получил повреждение.
У бельгийца выявлена мышечная травма правой ноги. Если верить испанской прессе, то хавбек вернется в строй примерно через месяц. Футболист выступает за «сливочных» с лета 2019 года, но это уже 7-я травма Азара в футболке «Реала».
А вот Дембеле не прижился совсем, его бы поменял на Азара, может смена клуба пойдёт на пользу.
А вот Дембеле не прижился совсем, его бы поменял на Азара, может смена клуба пойдёт на пользу.
Насколько нужно быть наглой ленивой ж.пой, чтобы так себя держать не в форме и ломаться из-за этого. Надеюсь его быстро сплавят, не станут продлять контракт на 10 лет с огромной зарплатой
Насколько нужно быть наглой ленивой ж.пой, чтобы так себя держать не в форме и ломаться из-за этого. Надеюсь его быстро сплавят, не станут продлять контракт на 10 лет с огромной зарплатой
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НАДО БЫЛО ЕГО ПОКУПАТЬ ???
Лучше бы Санчо из Дордмунда или Алли
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НАДО БЫЛО ЕГО ПОКУПАТЬ ???
Лучше бы Санчо из Дордмунда или Алли
Достойная замена Бэйлу!
Достойная замена Бэйлу!
Сегодня 06:32
И 15 ти минут не сыграет как травмируется!
как в воду глядел!
Сегодня 06:32
И 15 ти минут не сыграет как травмируется!
как в воду глядел!
Весь по их логике, Бартомеу должен был быть ясновидящим и предугадать, что Дембеле будет получать травмы и не подписывать его!
Весь по их логике, Бартомеу должен был быть ясновидящим и предугадать, что Дембеле будет получать травмы и не подписывать его!