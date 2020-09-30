Азар получил травму. Это уже 7-е повреждение игрока в футболке «Реала»

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30 сентября 2020, 16:18

Полузащитник «Реала» вновь получил повреждение.

У бельгийца выявлена мышечная травма правой ноги. Если верить испанской прессе, то хавбек вернется в строй примерно через месяц. Футболист выступает за «сливочных» с лета 2019 года, но это уже 7-я травма Азара в футболке «Реала».