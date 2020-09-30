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Азар получил травму. Это уже 7-е повреждение игрока в футболке «Реала»

30 сентября 2020, 16:18

Полузащитник «Реала» Эден Азар вновь получил повреждение.

У бельгийца выявлена мышечная травма правой ноги. Если верить испанской прессе, то хавбек вернется в строй примерно через месяц. Футболист выступает за «сливочных» с лета 2019 года, но это уже 7-я травма Азара в футболке «Реала».

Азар получил травму. Это уже 7-е повреждение игрока в футболке «Реала»

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
01 октября в 01:12
Не потянул уровень сильнейшей лиги мира. Во Франции хорошо играл, в Апл вообще на изи как детей там всех возил. Но вот в Испании ему тежело...
Agamaga
Agamaga ответ Pancher_95 (раскрыть)
30 сентября в 22:10
Ну Коутинью хоть играет, выиграть успел с фрицами ЛЧ.
А вот Дембеле не прижился совсем, его бы поменял на Азара, может смена клуба пойдёт на пользу.
Pancher_95
Pancher_95 ответ Agamaga (раскрыть)
30 сентября в 21:15
Нет, нам бы Коутиньо и Дембеле, вот кто бы заменил гольфиста)))
Леха Малышев
Леха Малышев ответ R.Carlos. (раскрыть)
30 сентября в 21:13
Алли тот ещё травматик, хуже Азара.

Насколько нужно быть наглой ленивой ж.пой, чтобы так себя держать не в форме и ломаться из-за этого. Надеюсь его быстро сплавят, не станут продлять контракт на 10 лет с огромной зарплатой
R.Carlos.
R.Carlos.
30 сентября в 20:59
Как не понимал так и не понимаю
ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НАДО БЫЛО ЕГО ПОКУПАТЬ ???
Лучше бы Санчо из Дордмунда или Алли
АМС
АМС
30 сентября в 20:41, ред.
Болельщики Челси должны были радоваться победу лигу Европы а наоборот загрустели изза ухода Азара,в Челси его любили больше всех, даже думаю сама Апл его любила больше всех а он стал посмешешем в Испании
dimagas2
dimagas2
30 сентября в 20:26
нАзар канешна удивляет,у него в Челси была всего 1 серьезная травма за 7 сезонов.
Agamaga
Agamaga
30 сентября в 20:11
Один гольфист уехал в АПЛ, да здравствует новый гольфист из АПЛ!
Достойная замена Бэйлу!
gentlewolf
gentlewolf
30 сентября в 20:06
Лишний вес аукнулся... Капец как все это плохо...
Raamtvall
Raamtvall ответ Van Vanovich (раскрыть)
30 сентября в 20:02
Ну Бэйл хотя бы принёс Реалу трофеи, и не один. На Коутиньо тупо выбросили 140 на ветер. Вот с Азаром, который никогда в жизни столько травм подряд не получал, пока тоже по нулям.
h8you
h8you
30 сентября в 19:06
провальный трансфер
lobsterdam
lobsterdam
30 сентября в 18:54
Ой, не полюбили в Испании Азарчика! Чуть только выйдет на поле, а его бац и на койку! Не надо было Челси бросать!
cska vperiod
cska vperiod
30 сентября в 18:40
Превратился в хрусталь.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
30 сентября в 18:30
это все Рамос по ногам куярит :(
firewing
firewing
30 сентября в 18:23
Бойся своей мечты, говорят китайцы, потому что в воплощении она далека от представлений о ней. Лучше Челси в руке, чем Реал в небе - перефразируем свой фольклор.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
30 сентября в 18:13
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    30 сентября в 18:06
    Вовремя челси его скинул !
    vastudio
    vastudio ответ Санчо Панса (раскрыть)
    30 сентября в 18:03
      Colchoneros
      Colchoneros
      30 сентября в 17:52
      Colchoneros
      Сегодня 06:32
      И 15 ти минут не сыграет как травмируется!

      как в воду глядел!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      30 сентября в 17:39
      Дзага2
      ФанГалактикоса
      ФанГалактикоса
      30 сентября в 17:37
      Ппц не повезло с этим трансфером, а столько ожиданий было. Пусть лучше лишний месяц подождать, пусть полностью восстановится
      NGYRZ
      NGYRZ
      30 сентября в 17:01
      В этой ситуации, если следовать по пути фанатов Барселоны, то болельщики Реала должны наехать на Переса за трансфер игрока подверженного травмам!

      Весь по их логике, Бартомеу должен был быть ясновидящим и предугадать, что Дембеле будет получать травмы и не подписывать его!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      30 сентября в 16:58
      Это просто какой-то звиздец! Очень жаль Эдена... В Челси такого не было, конечно. Здоровья Азару - старшему!
      Zak11
      Zak11
      30 сентября в 16:56
      Не сравнивайте Бейла с Азаром. Бейл начал ломаться в последние пару сезонов, всё остальное время приносил пользу Реалу. Азар начал ломаться сразу же и толку от этого игрока нет вообще
      STVA 1
      STVA 1 ответ Raamtvall (раскрыть)
      30 сентября в 16:53
      Ну я и имел ввиду что травмы сразу после перехода посыпались!
      DXTK
      DXTK
      30 сентября в 16:51
      Азар сменил Бэйла в лазарете.... а дальше что будет гольф
      Ruslan3132
      Ruslan3132
      30 сентября в 16:48
      Предлагаю поменять Азара на Бейла пока не закрылось трансферное окно )))))))))))
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      30 сентября в 16:48
      может спецом травмирует себя.) Увидел как Бэйл кайфово "проводит краьеру" в Реале.))
      Mixacka
      Mixacka
      30 сентября в 16:39
      В Англии так не ломался , как в нежной Испании ...
      Raamtvall
      Raamtvall ответ STVA 1 (раскрыть)
      30 сентября в 16:36
      Ну там корень проблем - не травмы. Здесь именно череда травм, взявшихся из ниоткуда аккурат после перехода.
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