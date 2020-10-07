Перед «Торпедо» стоит задача побороться за выход в РПЛ

Руководство ставит перед «Торпедо» высокие цели в этом сезоне.
Как сообщается, задачей московского клуба будет борьба за выход в РПЛ. «Торпедо» планирует усилиться в оставшиеся две недели трансферного окна.
Отмечается, что в команду могут перейти иностранные футболисты. Кроме того, в списке новичков может оказаться экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк.
Напомним, что ранее владелец «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что нынешний бюджет не позволяет клубу выступать в РПЛ. Поэтому перед командой не ставится задача выхода в высшую лигу.
Чемпион СССР-1960, 1965, 1976 г. Кубок СССР-Шестикратный обладатель.
Кубок России-1993г. И т.д....
Удачи "Торпедо" в борьбе за выход в РПЛ.
Чемпион СССР-1960, 1965, 1976 г. Кубок СССР-Шестикратный обладатель.
Кубок России-1993г. И т.д....
Удачи "Торпедо" в борьбе за выход в РПЛ.