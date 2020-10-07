Перед «Торпедо» стоит задача побороться за выход в РПЛ

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07 октября 2020, 13:01

Руководство ставит перед «Торпедо» высокие цели в этом сезоне.

Как сообщается, задачей московского клуба будет борьба за выход в РПЛ . «Торпедо» планирует усилиться в оставшиеся две недели трансферного окна.

Отмечается, что в команду могут перейти иностранные футболисты. Кроме того, в списке новичков может оказаться экс-нападающий «Урала» .