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Перед «Торпедо» стоит задача побороться за выход в РПЛ

07 октября 2020, 13:01

Руководство ставит перед «Торпедо» высокие цели в этом сезоне.

Как сообщается, задачей московского клуба будет борьба за выход в РПЛ. «Торпедо» планирует усилиться в оставшиеся две недели трансферного окна.

Отмечается, что в команду могут перейти иностранные футболисты. Кроме того, в списке новичков может оказаться экс-нападающий «Урала» Павел Погребняк.

Напомним, что ранее владелец «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что нынешний бюджет не позволяет клубу выступать в РПЛ. Поэтому перед командой не ставится задача выхода в высшую лигу.

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Все комментарии
протон1
протон1
07 октября в 20:59
хааа. торпедо еще существует?. я помню за торпедо играл Эдуард Стрельцов. лично с ним был знаком выдающийся игрок. а что где торпедо?. ужасс....
spartak kursk
spartak kursk
07 октября в 18:20
Торпедо нужно для РПЛ.Для КДК клуб будет строкой в бюджете.
Санчо Панса
Санчо Панса
07 октября в 18:09
Вполне себе реальные цели для автозаводцев. Удачи и больших успехов Сергею Игнашевичу!
sv_1969
sv_1969 ответ Анд-м (раскрыть)
07 октября в 17:52
Да всех кого знаешь хочется видеть!Таже Алания была самобытным клубом!
Анд-м
Анд-м ответ sv_1969 (раскрыть)
07 октября в 17:28
Да не у кого их нет,а если появляются , то ими бездарно распоряжаются . А конкретно эти клубы мне просто хочется увидеть в РПЛ. Не отказался бы еще от КС,Балтики ,Шинника ,Амкара. Ностальгия можно так сказать.
sv_1969
sv_1969 ответ Анд-м (раскрыть)
07 октября в 16:03
У них тоже денег нет!Можно сказать калифы на час)
Анд-м
Анд-м ответ sv_1969 (раскрыть)
07 октября в 15:50
Лично я бы не отказался от Алании и Н. Новгорода
sv_1969
sv_1969 ответ Анд-м (раскрыть)
07 октября в 15:44
А кто нужен?
sv_1969
sv_1969 ответ Loko57 (раскрыть)
07 октября в 15:43
Достойный ответ!Я просто имею ввиду что болелы Торпедо тоже соскучились по РПЛ! Но не думаю что они попрапдут туда!
Loko57
Loko57 ответ sv_1969 (раскрыть)
07 октября в 15:07
Будут достойны, сами останутся. А нет, так перезагрузка не помешает.
Анд-м
Анд-м
07 октября в 15:02
Да на фиг они нужны . 5 московских клубов и так уже достаточно
kotmyshka
kotmyshka
07 октября в 14:42
Не в этом сезоне, однозначно. Денег нет и вряд ли будут... Хотя, чем черт не шутит!
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 13:47
Команда, с такой богатой футбольной историей, должна играть в РПЛ!

Чемпион СССР-1960, 1965, 1976 г. Кубок СССР-Шестикратный обладатель.
Кубок России-1993г. И т.д....

Удачи "Торпедо" в борьбе за выход в РПЛ.
Василий 50
Василий 50
07 октября в 13:41
Того «Торпедо» больше нет
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Loko57 (раскрыть)
07 октября в 13:40
Согласен,10 команд в четыре круга и пусть играют. И в фнл поживее станет, Торпедам с Анжи будет с кем играть.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 октября в 13:36
Захотелось покататься на лифте
pomor45
pomor45
07 октября в 13:36
Возвращение в РПЛ должно начинаться с обеспечения соответствующего бюджета. Без него пребывание в РПЛ ничего, кроме проблем не принесёт.
Адвокат 76
Адвокат 76
07 октября в 13:36
Скоро не чемпионат России будет, а будет первенство Московии розыгрываться.
Остапчук 67
Остапчук 67
07 октября в 13:33
А зачем, интересно?
sv_1969
sv_1969 ответ Loko57 (раскрыть)
07 октября в 13:31
Локо оставить?)))
VAN ARM
VAN ARM
07 октября в 13:24
это слова-мусор)))на деле цель одна остаться в фнл)))
112910415
112910415
07 октября в 13:10
аппетит приходит во время еды )
Loko57
Loko57
07 октября в 13:06
Ну зачем там команды на один сезон. Сокращать надо лигу.
shlomo
shlomo
07 октября в 13:04
Цели очень хорошие...давно пора их реализовать
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