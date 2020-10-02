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Глава Башкортостана провёл встречу с руководством и игроками «Уфы»

02 октября 2020, 21:41

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и руководством футбольного клуба «Уфа».

Мы не так часто встречаемся. И у меня не так часто бывает время ходить на матчи. Но нам есть что обсудить. Не скажу, что с хорошим настроением встречаемся друг с другом. Потому что вы и сами всё понимаете. Послушайте и поверьте нам: то, что касается финансирования, — всё будет.

Вы громили довольно серьёзные команды. У нас была спокойная, уверенная ситуация в турнирной таблице. А сейчас у меня возникают мысли: что происходит-то? Понятно, что у вас есть определённые изменения. Ваш опытнейший руководитель пошёл на вырост. И мы очень рады успехам Шамиля Газизова. Но менеджмент, управленческий персонал команды остались без изменений. Поэтому я тоже не могу сказать, что это может быть основанием для каких-то шагов назад.

В республике вокруг вас сформировалась очень позитивная, болеющая за вас «инфраструктура». Поэтому мы хотели бы и от вас получить отдачу.

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев ответил Хабирову:

У нас сейчас переходный период. Мы стараемся выйти из той ситуации, в которой оказались. Я уже сказал ребятам, что друг познаётся в беде. Когда всё хорошо – это одна ситуация. А когда всё плохо – мы должны объединиться. 3 октября у нас очень важная игра с волгоградским «Ротором». Мы приложим все свои силы, постараемся порадовать болельщиков и игрой, и результатом.

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galem72
galem72
03 октября в 10:36
"...в республике вокруг вас сформировалась очень позитивная, болеющая за вас «инфраструктура»..."

Может, местному едрасному царьку лучше обратить внимание на проблемы республиканского населения, а не тратить их налоги и сборы на вечно убыточное заведение, которое посещают в среднем дома около 6500 зевак.
протон1
протон1
02 октября в 23:54
ну да они вложили в клуб. имееют право знать что там
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 октября в 23:13, ред.
Эта ситуация позволяет косвенно судить о методах работы Газизова.Он ушёл и.....
drug01
drug01
02 октября в 22:36
Ротор должны побеждать 2-0
beefs
beefs
02 октября в 22:29
вот к Евсееву и подкрадается...
За адекватность
За адекватность
02 октября в 22:15
"Вы громили довольно серьёзные команды" За 30 матчей забили 22 мяча, одержали 8 побед, и лишь одна из них с разницей в два мяча. Наверное с ХК Салават Юлаев слегка перепутал. Видимо тот еще болельщик, ну то такое. Не все же губернаторы должны быть футбольными болельщиками. Ладно хоть финансирование пообещал. А вот завтрашний матч с "Ротором" для Евсеева будет своего рода Рубикон. Если его не перейти, то с большой долей вероятности можно пополнить ряды экспертов Матч ТВ. Как обычно личное мнение.
David Young
David Young
02 октября в 22:03
Может, хоть это их мотивирует на более хорошую игру.
КЭТиК
КЭТиК
02 октября в 21:50
Раздал всем по полной.
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 21:46
Да ужжжж. Уфе не позавидуешь.
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