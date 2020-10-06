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Черышев прибыл в расположение сборной России

06 октября 2020, 03:41

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединился к сборной России в Новогорске. Вчерашнюю тренировку национальная команда провела без 29-летнего хавбека.

Напомним, вместо травмированных Фёдора Смолова и Сергея Петрова в сборную России были вызваны защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко.

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Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
06 октября в 16:22
Понятно.) Быстро, однако, исправили.
galem72
galem72
06 октября в 09:47
Лишь бы по пути на поле нигде не сломался.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Locomotive Breath (раскрыть)
06 октября в 07:24
Они исправили было так)
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
06 октября в 07:22
Там не так написано.

"Напомним, вместо травмированных Фёдора Смолова и Сергея Петрова в сборную России были вызваны защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко."(с)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
06 октября в 04:11
Напомним, вместо травмированных игроков «Краснодара» Фёдора Смолова и Сергея Петрова ))) Федя не игрок Краснодара)
Анпилкин
Анпилкин
06 октября в 03:48
Его то и не хватало
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