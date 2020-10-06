Черышев прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединился к сборной России в Новогорске. Вчерашнюю тренировку национальная команда провела без 29-летнего хавбека.
Напомним, вместо травмированных Фёдора Смолова и Сергея Петрова в сборную России были вызваны защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко.
Добро пожаловать, @Cheryshev 🍒 pic.twitter.com/CCkDzD1Hrh— Сборная России (@TeamRussia) October 5, 2020
"Напомним, вместо травмированных Фёдора Смолова и Сергея Петрова в сборную России были вызваны защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко."(с)
"Напомним, вместо травмированных Фёдора Смолова и Сергея Петрова в сборную России были вызваны защитник «Краснодара» Игорь Смольников и нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко."(с)