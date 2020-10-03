Сэйвы Максименко и финты Крала спасли «Спартак». «Зенит» нанёс 22 удара и не победил

Ух, какой матч сыграли в Москве! «Соккер.ру» — о разных таймах и нереализованных моментах.
Об игре «Спартака»
Максименко 10 раз спас «красно-белых». Голкипер москвичей на отрезке в пару минут сделал три крутых сэйва. Тот случай, когда «Зенит» поймал волну, легко пропуская центр поля, где не было сопротивления. А «Спартак» нервничал так сильно, что только голкипер мог выручить команду. И дальний удар с рикошетом, и два выстрела до того не завершились голами, поскольку Александр сыграл идеально. Всего на счету вратаря 10 сэйвов – невероятно!
Крал сыграл лучший матч за «Спартак». Сложно вспомнить более крутой поединок для чеха, особенно против соперника, что сыграл по сумме моментов взрослее, чем москвичи. Но Крал показал себя с лучшей стороны. Не всегда удавалось поймать игроков «Зенита», особенно при игре два в один, но у Алекса 4 выноса мяча от ворот, есть перехваты и отборы, а самое главное – пошел в атаку в конце и его дриблинг привел к голу.
Реализация подвела Ларссона. Забавно, что «Спартак» мог открыть счет голам, не пропустив до этого. В таких матчах, когда первый тайм остается за фаворитом, вторая половина опасна как раз для того, кто вел – «Зенита». Не удивительно, что когда «Спартаку» подарили крутую атаку, то Ларссон должен был забивать. Но мяч попал сыну Хенрика под правую нерабочую ногу. Профессионалы должны быть двуногими, но против природы не попрешь – Джордан не использовал идеальный момент. Да и перед голом «Зенита» не выручил в защите…
Бакаев и Урунов выпали из игры. Зелимхан намного опытнее, но плеймейкер был таким же заметным в первом тайме, каким был Жирков. И кто смотрел матч, тот понял шутку – Юрий находился в запасе. А если серьезно, то сразу два игрока основы «Спартака» подвели. В защите Кралу юный Урунов не помог, в атаке Бускетсом с первым пасом не стал. С Бакаева спрос сильнее, он – игрок основы, но когда пашешь 9 на 11 против «Зенита», то ход матча предугадать просто. Могли и не спастись в концовке...
Тедеско не перестроил, но завел команду в перерыве. Конечно, будь в запасе у «Спартака» Тиль, готовый конкурировать с Бакаевым (а он уже уехал), или центральный хавбек, чтобы заменить Урунова – могли бы увидеть две перемены в перерыве. А так пришлось перестраиваться отчаяннее. Сыграли в три форварда. Соболев вышел на замену и выручил, зато тактика «свистать всех наверх, даже дедушку Ещенко» помогла. У «Спартака» были моменты до мяча Понсе. Аргентинец промахнулся по пустым воротам, Ларссон не попал, а на 86-й минуте Крал все изменил.
Об игре «Зенита»
Ерохин удачно подменил Азмуна. Тоже герой матча, только со стороны гостей. Ход с выходом хавбека читался, поскольку «Зенит» уже пользовался универсализмом Ерохина раньше, но сегодня был особенный матч. И Александр собрался – полузащитник сыграл как форвард, ведь наносил удары, открывался в чужой штрафной площади, менялся с Дзюбой местами, уводя за собой защитников. Хороший поединок от Ерохина, не удивительно, что забил и нанес 4 точных удара (как весь «Спартак»).
Семак утроил давление на флангах. Мостовой появился на фланге Айртона, хотя туда же захаживал Малком, кроме традиционного Караваева. А слева к Малкому и Дугласу Сантосу добавляли Дзюбу – снова три игрока против крепкого Зобнина. Ерохин тоже не работал строго по центру. Давление было плотным, Тедеско даже смещал других игроков на фланги – Ларссон страховал правую бровку, а справа помогал Крал. Но главное для «Зенита» — закрыли и Айртона, и Зобнина в атаке. У латералей «Спартака» 1 созданный момент на двоих.
«Зенит» решил надавить массой. Хотя тактически «Спартак» располагался в целом неплохо – минимальные позиционные ошибки и довольно низкий блок задней линии, у «Зенита» оставалось их главное оружие. Длинные пасы на Дзюбу и Ерохина срабатывали, размашистые атаки через Малкома тоже помогали. В результате у Артема и бразильца 9 созданных моментов, а Александр добавил еще 3. К общей статистике еще вернемся, но вывод напрашивается – «Зенит» давил сильнее и чаще, особенно до перерыва.
Чемпион явно подсел в концовке. Когда играют молодые против опытных, то это ожидаемая концовка, особенно если «Зенит» повел в счете. «Спартак» провел второй тайм лучше, а гости наоборот – 19 из 22 ударов нанесли до 60-й минуты, то есть физические проблемы у команды Семака точно есть. Логично, что подпишут Вендела, что возит мяч и добавляет темпа впереди. Ракицкий, Ловрен, Барриос и Оздоев устали – «Спартак» стал ближе к атакам и голу.
«Зенит» упустил сегодня три очка. По такому первому тайму с моментами надо в перерыве отдыхать, выходить и получать победу, забив два мяча. Второй гол мог перечеркнуть надежды «Спартака», который еще и два первых своих момента не реализовал. Хотя не сказать, что все удары «Зенита» были одинаково стопроцентными. Парадокс матча в том, что Дзюба, Ерохин и Малком отработали отлично, но Жиго, Маслов и Джикия не провалили поединок. Гости сыграли зрело, но не дожали Максименко.
О центральном матче тура
По статистике есть победитель. Счет по ударам – 12:22, по точным – 4:11, по владению перевес у «Спартака», но объяснимый вторым таймом. У «Зенита» было больше командных моментов, разница по последнему пасу – 11:18. Проблема лишь в реализации, ведь если у тебя 11 точных выстрелов и 1 гол, то остаются вопросы. И к команде Тедеско – тоже. На дистанции с таким футболом сохранить лидерство будет сложно, но сегодня «Спартак» сражался до конца.
Арбитр Кукуян справился с работой. Мог выдать чуть больше желтых карточек, но в целом скандала нет, нормальная работа судьи. И это здорово. Сочинский рефери Кукуян в РПЛ только четвертый сезон, не самый опытный, однако понял матч. Бригада арбитров не разочаровала, все офсайды зафиксировали. Кукуян не отпустил игру во все тяжкие, хотя в такой драке это всегда можно сделать при желании.
«Зенит» снова не уступил москвичам. В шести официальных матчах против «Спартака» не знают горечи поражений. Но в этом случае Семак не будет доволен ни результатом, ни вторым таймом. До матча принял бы ничью за приемлемый счет, но после того как «Спартак» после крайне неудачной первой половины к сэйвам Максименко добавил пускай разовые, но явные моменты – ощущения, что «Зенит» одной левой уберет «красно-белых», уже не было.
Реализация подвела обе команды, счет легко мог быть в пределах от 2:1 в любую пользу до 3:3.
зенит приехал с амбициями и чопорными атаками, а Спартак своей сильнейшей линией обороны тушил мельчайшие вспышки, ни одногопожара. Игра была в руках Спартака, он позволял и метил в бровь, но не попал
зенит приехал с амбициями и чопорными атаками, а Спартак своей сильнейшей линией обороны тушил мельчайшие вспышки, ни одногопожара. Игра была в руках Спартака, он позволял и метил в бровь, но не попал
Решения арбитров порадовали, ошибок не наделали
Решения арбитров порадовали, ошибок не наделали
зенит не создал сегодня не единого гола, лишь на ошибке поймал соперника. Спартак же мог брать верх своими действиями,играя безупречно в обороне
Статистикой пользоваться это целая наука
зенит не создал сегодня не единого гола, лишь на ошибке поймал соперника. Спартак же мог брать верх своими действиями,играя безупречно в обороне
Статистикой пользоваться это целая наука