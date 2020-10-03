Сэйвы Максименко и финты Крала спасли «Спартак». «Зенит» нанёс 22 удара и не победил

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сегодня, 21:51

Ух, какой матч сыграли в Москве! «Соккер.ру» — о разных таймах и нереализованных моментах.

Об игре «Спартака»

Максименко 10 раз спас «красно-белых». Голкипер москвичей на отрезке в пару минут сделал три крутых сэйва. Тот случай, когда «Зенит» поймал волну, легко пропуская центр поля, где не было сопротивления. А «Спартак» нервничал так сильно, что только голкипер мог выручить команду. И дальний удар с рикошетом, и два выстрела до того не завершились голами, поскольку Александр сыграл идеально. Всего на счету вратаря 10 сэйвов – невероятно!

Крал сыграл лучший матч за «Спартак». Сложно вспомнить более крутой поединок для чеха, особенно против соперника, что сыграл по сумме моментов взрослее, чем москвичи. Но Крал показал себя с лучшей стороны. Не всегда удавалось поймать игроков «Зенита», особенно при игре два в один, но у Алекса 4 выноса мяча от ворот, есть перехваты и отборы, а самое главное – пошел в атаку в конце и его дриблинг привел к голу.

Реализация подвела Ларссона. Забавно, что «Спартак» мог открыть счет голам, не пропустив до этого. В таких матчах, когда первый тайм остается за фаворитом, вторая половина опасна как раз для того, кто вел – «Зенита». Не удивительно, что когда «Спартаку» подарили крутую атаку, то Ларссон должен был забивать. Но мяч попал сыну Хенрика под правую нерабочую ногу. Профессионалы должны быть двуногими, но против природы не попрешь – Джордан не использовал идеальный момент. Да и перед голом «Зенита» не выручил в защите…

Бакаев и Урунов выпали из игры. Зелимхан намного опытнее, но плеймейкер был таким же заметным в первом тайме, каким был Жирков. И кто смотрел матч, тот понял шутку – Юрий находился в запасе. А если серьезно, то сразу два игрока основы «Спартака» подвели. В защите Кралу юный Урунов не помог, в атаке Бускетсом с первым пасом не стал. С Бакаева спрос сильнее, он – игрок основы, но когда пашешь 9 на 11 против «Зенита», то ход матча предугадать просто. Могли и не спастись в концовке...

Тедеско не перестроил, но завел команду в перерыве. Конечно, будь в запасе у «Спартака» Тиль, готовый конкурировать с Бакаевым (а он уже уехал), или центральный хавбек, чтобы заменить Урунова – могли бы увидеть две перемены в перерыве. А так пришлось перестраиваться отчаяннее. Сыграли в три форварда. Соболев вышел на замену и выручил, зато тактика «свистать всех наверх, даже дедушку Ещенко» помогла. У «Спартака» были моменты до мяча Понсе. Аргентинец промахнулся по пустым воротам, Ларссон не попал, а на 86-й минуте Крал все изменил.

Об игре «Зенита»

Ерохин удачно подменил Азмуна. Тоже герой матча, только со стороны гостей. Ход с выходом хавбека читался, поскольку «Зенит» уже пользовался универсализмом Ерохина раньше, но сегодня был особенный матч. И Александр собрался – полузащитник сыграл как форвард, ведь наносил удары, открывался в чужой штрафной площади, менялся с Дзюбой местами, уводя за собой защитников. Хороший поединок от Ерохина, не удивительно, что забил и нанес 4 точных удара (как весь «Спартак»).

Семак утроил давление на флангах. Мостовой появился на фланге Айртона, хотя туда же захаживал Малком, кроме традиционного Караваева. А слева к Малкому и Дугласу Сантосу добавляли Дзюбу – снова три игрока против крепкого Зобнина. Ерохин тоже не работал строго по центру. Давление было плотным, Тедеско даже смещал других игроков на фланги – Ларссон страховал правую бровку, а справа помогал Крал. Но главное для «Зенита» — закрыли и Айртона, и Зобнина в атаке. У латералей «Спартака» 1 созданный момент на двоих.

«Зенит» решил надавить массой. Хотя тактически «Спартак» располагался в целом неплохо – минимальные позиционные ошибки и довольно низкий блок задней линии, у «Зенита» оставалось их главное оружие. Длинные пасы на Дзюбу и Ерохина срабатывали, размашистые атаки через Малкома тоже помогали. В результате у Артема и бразильца 9 созданных моментов, а Александр добавил еще 3. К общей статистике еще вернемся, но вывод напрашивается – «Зенит» давил сильнее и чаще, особенно до перерыва.

Чемпион явно подсел в концовке. Когда играют молодые против опытных, то это ожидаемая концовка, особенно если «Зенит» повел в счете. «Спартак» провел второй тайм лучше, а гости наоборот – 19 из 22 ударов нанесли до 60-й минуты, то есть физические проблемы у команды Семака точно есть. Логично, что подпишут Вендела, что возит мяч и добавляет темпа впереди. Ракицкий, Ловрен, Барриос и Оздоев устали – «Спартак» стал ближе к атакам и голу.

«Зенит» упустил сегодня три очка. По такому первому тайму с моментами надо в перерыве отдыхать, выходить и получать победу, забив два мяча. Второй гол мог перечеркнуть надежды «Спартака», который еще и два первых своих момента не реализовал. Хотя не сказать, что все удары «Зенита» были одинаково стопроцентными. Парадокс матча в том, что Дзюба, Ерохин и Малком отработали отлично, но Жиго, Маслов и Джикия не провалили поединок. Гости сыграли зрело, но не дожали Максименко.

О центральном матче тура

По статистике есть победитель. Счет по ударам – 12:22, по точным – 4:11, по владению перевес у «Спартака», но объяснимый вторым таймом. У «Зенита» было больше командных моментов, разница по последнему пасу – 11:18. Проблема лишь в реализации, ведь если у тебя 11 точных выстрелов и 1 гол, то остаются вопросы. И к команде Тедеско – тоже. На дистанции с таким футболом сохранить лидерство будет сложно, но сегодня «Спартак» сражался до конца.

Арбитр Кукуян справился с работой. Мог выдать чуть больше желтых карточек, но в целом скандала нет, нормальная работа судьи. И это здорово. Сочинский рефери Кукуян в РПЛ только четвертый сезон, не самый опытный, однако понял матч. Бригада арбитров не разочаровала, все офсайды зафиксировали. Кукуян не отпустил игру во все тяжкие, хотя в такой драке это всегда можно сделать при желании.

«Зенит» снова не уступил москвичам. В шести официальных матчах против «Спартака» не знают горечи поражений. Но в этом случае Семак не будет доволен ни результатом, ни вторым таймом. До матча принял бы ничью за приемлемый счет, но после того как «Спартак» после крайне неудачной первой половины к сэйвам Максименко добавил пускай разовые, но явные моменты – ощущения, что «Зенит» одной левой уберет «красно-белых», уже не было.

Реализация подвела обе команды, счет легко мог быть в пределах от 2:1 в любую пользу до 3:3.