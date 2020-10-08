ГлавнаяНовости

Газзаев: «Потеря Гильерме и Джикии для сборной — часть рабочего процесса»

08 октября 2020, 10:15

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что потеря защитника Георгия Джикии и голкипера Гильерме не скажется на выступлениях национальной команды.

Потерю Гильерме и Джикии не считаю серьезной, это часть рабочего процесса. Всегда бывают травмы, карточки, всё надо учитывать. Тем игрокам, которые будут играть вместо них, тоже даётся шанс себя проявить и закрепиться в национальной сборной.

В последнее время сборная мало играет, каждая её игра сейчас интересна. В её состав вызвали всех игроков, кто приезжал в неё раньше, за исключением одного-двух изменений. С учетом игр в Лиге Наций идёт хорошая подготовка к чемпионату Европы. Сборная Швеции — хороший спарринг-партнёр, желаю нашей команде удачи.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии5
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии4
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии13
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Все комментарии
beefs
beefs
08 октября в 10:15
должен сказать, не очень приятная...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100