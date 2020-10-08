Газзаев: «Потеря Гильерме и Джикии для сборной — часть рабочего процесса»

Бывший главный тренер сборной России считает, что потеря защитника и голкипера Гильерме не скажется на выступлениях национальной команды.

Потерю Гильерме и Джикии не считаю серьезной, это часть рабочего процесса. Всегда бывают травмы, карточки, всё надо учитывать. Тем игрокам, которые будут играть вместо них, тоже даётся шанс себя проявить и закрепиться в национальной сборной.

В последнее время сборная мало играет, каждая её игра сейчас интересна. В её состав вызвали всех игроков, кто приезжал в неё раньше, за исключением одного-двух изменений. С учетом игр в Лиге Наций идёт хорошая подготовка к чемпионату Европы. Сборная Швеции — хороший спарринг-партнёр, желаю нашей команде удачи.