Лямкин: «Жаль, что в прошлые разы Соболеву в сборной не дали ни минуты»

Основатель газеты «Алтайский спорт» Валерий Лямкин рассказал об игре воспитанников барнаульского футбола и в сборной России.

Жаль, что в прошлые разы Соболеву в сборной не дали ни минуты. Когда его первый раз вызвали и не выпустили, я считаю, его это придавило. Он потом долго не забивал. Говорил: «Всё нормально». Но я-то понимаю, что ничего нормального нет. Его расстроило, что в сборной не дали шанса.

Ерохин — воспитанник барнаульского «Динамо». Я бы сравнил его со Смертиным: в детстве не особо выделялся, не обладал выдающимися данными, но то, что было заложено природой и тренерами, использовал на сто процентов. За счет упорства и работоспособности. Очень ответственный парень. Молодым нужно брать с него пример — как держать себя в форме и готовить к матчам. Саше скоро тридцать один, вроде бы преклонный футбольный возраст, но в игре «Спартак» — «Зенит» он был одним из лучших на поле.

Ерохина и Соболева объединяет то, что они командные игроки. Вроде на виду, набирают висты для себя, но всё равно стараются на благо команды. Думаю, Соболев от голевых передач получает такое же удовольствие, как от забитых мячей. Меня радует, что он отходит в середину, помогает в отборе.