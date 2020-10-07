Кирьяков: «Безусловно, сборной России нужно побеждать в матче со Швецией»

Бывший футболист сборной России порассуждал о предстоящей товарищеской встрече национальной команды против сборной Швеции.

Сборной России в этом матче нужно играть спокойно, экспериментировать, использовать новые варианты. Думаю, завтра мы это и увидим. Возможно, будет и новая тактическая схема, и перемены по персональным позициям.

Безусловно, нам нужно побеждать в этой игре. Эксперименты экспериментами, но как правильно сказал Черчесов, мы должны потихоньку подниматься по лестнице УЕФА и ФИФА , создавать себе определенный имидж. Сейчас перед сборной России стоит определенная задача — войти в двадцатку лучших команд в ближайшее время. И для этого нам нужны победы, которые учитываются в распределении мест в этой таблице.

Сборная Швеции — это непростой соперник: команда атлетичная, физически достаточно неплохо подготовленная. В ней есть как игроки, которые отличаются этими качествами, так и те, которые хорошо работают с мячом. Поэтому шведы могут варьировать свой стиль, моментами играть комбинационно, моментами упростить игру. Если впереди у них будет Берг, то на этой позиции у них все будет хорошо, он и вверху очень здорово играет. Там еще есть Джордан Ларссон — он быстрый и шустрый, поэтому здесь у соперника есть варианты. Тем интереснее будет.

Мы играем дома и, конечно же, ждем победы. Сборная России в последнее время приучила к ним. Думаю, победа должна быть достаточно уверенной — 2:0.