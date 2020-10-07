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Билялетдинов: «„Бавария“ выглядит неидеально. „Локо“ может взять очки»

07 октября 2020, 20:38

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал трансфер форварда «Порту» Зе Луиша и порассуждал о шансах «железнодорожников» на выход из группы Лиги чемпионов.

Важно, что Зе Луиш уже играл в чемпионате России, знаком с командами, выступающими в РПЛ, знаком с менталитетом — думаю, это неплохой вариант для «Локомотива».

Когда у тебя такой мощный и прыгучий форвард, это добавляет вариативности. «Локомотив» сейчас очень нуждается в усилении, потому что группа в Лиге чемпионов, мягко говоря, сложная. Понятно, что задачи какие-то перед командой ставятся — пробиться в весеннюю часть еврокубков как минимум. А укрепление атакующей позиции как раз говорит о том, что «Локо» настроен на выход из группы и хочет показать хороший атакующий футбол.

Шансы на выход в плей-офф ЛЧ есть всегда, хотя и будет очень тяжело. Третий год подряд «Локомотив» будет выступать в Лиге чемпионов. Предыдущие два года в актив занести, конечно, нельзя. Но, может быть, сейчас команда набралась опыта, и этот опыт поможет ей в предстоящем розыгрыше турнира.

Позитивный итог матчей с «Баварией»? Почему нет? Нельзя сказать, что «Бавария» сейчас идеально выглядит в Бундеслиге: они пропускают регулярно — так что ничего страшного. Возможно, у тренера будет какая-то тактическая задумка, которая позволит взять очки даже в противостоянии с «Баварией».

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Все комментарии
Milan199675
Milan199675
08 октября в 11:28
Интересно, какую травку курит Билялетдинов.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
08 октября в 07:22
Оптимизм это хорошо! Да что там хорошо, просто здорово! Мы ведь все оптимисты, правда?🤣🤣🤣
112910415
112910415
08 октября в 05:18
всякий знает : только идеальная Бавария сильнее Локомотива !
razdvatri
razdvatri
08 октября в 03:02
будет 0-7
Альфамен
Альфамен ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
08 октября в 00:55
Так и Зальцбург не Юве....
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Альфамен (раскрыть)
08 октября в 00:15
Не сравнивай тот и этот сезон многое поменялось
Альфамен
Альфамен ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
08 октября в 00:07
Вы год назад и про Юве так говорили.При том,что Зальцбург совсем не Юве.Ну и как,вынес Юве Локо???Два раза старушка отскочила!!!Так,что главное верить в свою команду и играть до конца какой бы не был счёт....
Faustello
Faustello
07 октября в 22:35
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 октября в 22:34
Взять очки у Баварии Локо может только во сне (к сожалению). А Зе Луиш играл прилично два года назад. Сейчас он уже не тот (к сожалению)
Leha-ha50
Leha-ha50
07 октября в 22:12
Билялетдинов: «„Бавария“ выглядит неидеально. „Локо“ может взять очки»
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Приятно, когда понимаешь , что у футболиста есть чувство юмора.
Footbolista
Footbolista ответ pomor45 (раскрыть)
07 октября в 22:05
Это точно)...но это старый футбольный сленг...
vinyardrip
vinyardrip
07 октября в 21:55
ну если на поле у паровозов будет 15 вратарей, чтоб ваще напрочь завесить все ворота — то да, шанс есть))
pomor45
pomor45
07 октября в 21:32
Команда в ЛЧ в третий раз, а Николич, по моему, впервые.
pomor45
pomor45 ответ Footbolista (раскрыть)
07 октября в 21:30
Ворота побольше калитки многократно.
Q-J-G
Q-J-G
07 октября в 21:27
Достаточно заглавия статьи, чтобы не читать текст....
Charlie Scene
Charlie Scene
07 октября в 21:22
ага разве что в мечтах)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
07 октября в 21:16
Думаю и Ред Булл вынесет Локо с крупным счетом
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
07 октября в 21:15
Главное что-бы Локо не вынес 8-2 Баварию)))
Аксинья
Аксинья
07 октября в 21:06
Знамо дело что против коллектива вооруженного Зе Луишем не устоит никакая Бавария, а Атлетико и Ред Булл и подавно...Уже вижу Локо в финале ЛЧ))
протон1
протон1
07 октября в 21:01
в коментаторы отдался биля?. в эвертоне играл хоршо ктсати
sv_1969
sv_1969
07 октября в 21:01
Опа!Что-то покурил
Bom Bom
Bom Bom
07 октября в 20:59
Ну дядя и сказочник. Надеюсь, с двузначным счетом не сгорят.
Давайте думать
Давайте думать
07 октября в 20:56
Зе луиш или не Зе луиш , а один фиг в старте будут Эдер и Смолов ахаха.
Чорлука играть не буде, нет уже Жоао и Лехи Миранчука, какая весна 72ьлетдинов?
Footbolista
Footbolista
07 октября в 20:40
Что то мне подсказывает, что даже не идеальная Баварие вынесет Локо в одну калитку...
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