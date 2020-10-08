Малафеев: «Конечно, Джикию сложно заменить полноценно»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев накануне товарищеского матча национальной команды со Швецией высказался о потерях россиян в лице защитника Георгия Джикии и голкипера Гильерме.
Кто может их заменить? Если возникнет такая необходимость, можно и Михаила Кержакова из «Зенита» вызвать. И Александра Максименко с Матвеем Сафоновым тоже — зависит от того, кто из них будет играть за молодёжную сборную. Джикию, конечно, сложно полноценно заменить. Возможны несколько вариантов. Первый — с тремя центральными и высоко играющими крайними, которые будут возвращаться в защиту. Второй — поставить в центр обороны кого-то из опорников.