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Малафеев: «Конечно, Джикию сложно заменить полноценно»

08 октября 2020, 07:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев накануне товарищеского матча национальной команды со Швецией высказался о потерях россиян в лице защитника Георгия Джикии и голкипера Гильерме.

Кто может их заменить? Если возникнет такая необходимость, можно и Михаила Кержакова из «Зенита» вызвать. И Александра Максименко с Матвеем Сафоновым тоже — зависит от того, кто из них будет играть за молодёжную сборную. Джикию, конечно, сложно полноценно заменить. Возможны несколько вариантов. Первый — с тремя центральными и высоко играющими крайними, которые будут возвращаться в защиту. Второй — поставить в центр обороны кого-то из опорников.
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Все комментарии
alex074
alex074
08 октября в 10:09
Да ладно... было бы желание. Из многомиллионной страны не найдется замена "джигиту"??? По любому есть и не одна, только никто не хочет работать и тем более в "ЭЛИТУ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА" простолюдину, будь он лучше Мессии и Роналду вместе взятых просто не пробиться, потому как там Зюбы, Кокоши, Рауши, Нойштедеры и остальная всякая шалупонь.
LOpp
LOpp
08 октября в 09:07
Кутепов заменит
Big krendel
Big krendel
08 октября в 08:52
Что с Джикией, что без него игра сборной оставляет желать лучшего.
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 08:51
найдут замену это несложно))
ДАША Д
ДАША Д
08 октября в 08:33
Если сомнительные анализы - значит точно короновирус.
nubom
nubom
08 октября в 08:31
Джикию НЕВОЗМОЖНО заменить полноценно..
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
08 октября в 08:09
Нойштедтера опять вызывать придётся Стасу ))
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