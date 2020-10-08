Грушевский: «Я очень доволен трансферной кампанией ЦСКА»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о трансферной политике армейцев.

Я точно не ставлю крест на Гаиче. Я видел его первый матч с «Химками», видел, с каким настроем он вышел на поле. Да, он пока не готов. Может быть, он злится сам на себя, может быть, на тренера или еще на кого-нибудь злится. Но в какой-то момент — вот эта критическая масса хорошей злости должна перерасти в идеальную физическую готовность. Я не знаю, произойдет ли это после перерыва на сборные, произойдет ли это позже уже.

Может, он получит должную практику в матчах Лиги Европы, может, там ему будет легче психологически. Такое очень возможно. Уверен, в какой-то момент все поймут, ради чего ЦСКА потратил восемь с лишним миллионов на этого нападающего. Уверен, что такой момент обязательно наступит.

Что касается Фукса, то у меня нет и тени сомнения, что он принесет пользу ЦСКА . Я знаю, что он надорвал мышцу, выходя на замену. Это уже говорит о том, насколько человек рвался в бой. Фактически натягивая гетры, потянул приводящую мышцу. Мне он нравится физиогномически, ментально. Кажется, что у него правильный баланс позитива и спортивной злости. Уверен, что Фукс станет очень важным игроком в нынешнем ЦСКА .

По Эджуке уже понятно, что он очень хороший игрок. Уверен, что он будет еще лучше интегрирован в командную игру. Видно, что он не такой жадный, каким показался поначалу. Я когда-то в студенческие годы придумал такую хохму — «он не такой плохой человек, как можно подумать, если узнать его поближе». Так вот Эджуке не такой безнадежно жадный, как можно было подумать, увидев его в первый раз. Он уже начинает понимать, что для того, чтобы солировать, нужно уметь делиться, как любили говорить в 90-е.