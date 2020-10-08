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Грушевский: «Я очень доволен трансферной кампанией ЦСКА»

08 октября 2020, 09:58

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о трансферной политике армейцев.

Я точно не ставлю крест на Гаиче. Я видел его первый матч с «Химками», видел, с каким настроем он вышел на поле. Да, он пока не готов. Может быть, он злится сам на себя, может быть, на тренера или еще на кого-нибудь злится. Но в какой-то момент — вот эта критическая масса хорошей злости должна перерасти в идеальную физическую готовность. Я не знаю, произойдет ли это после перерыва на сборные, произойдет ли это позже уже.

Может, он получит должную практику в матчах Лиги Европы, может, там ему будет легче психологически. Такое очень возможно. Уверен, в какой-то момент все поймут, ради чего ЦСКА потратил восемь с лишним миллионов на этого нападающего. Уверен, что такой момент обязательно наступит.

Что касается Фукса, то у меня нет и тени сомнения, что он принесет пользу ЦСКА. Я знаю, что он надорвал мышцу, выходя на замену. Это уже говорит о том, насколько человек рвался в бой. Фактически натягивая гетры, потянул приводящую мышцу. Мне он нравится физиогномически, ментально. Кажется, что у него правильный баланс позитива и спортивной злости. Уверен, что Фукс станет очень важным игроком в нынешнем ЦСКА.

По Эджуке уже понятно, что он очень хороший игрок. Уверен, что он будет еще лучше интегрирован в командную игру. Видно, что он не такой жадный, каким показался поначалу. Я когда-то в студенческие годы придумал такую хохму — «он не такой плохой человек, как можно подумать, если узнать его поближе». Так вот Эджуке не такой безнадежно жадный, как можно было подумать, увидев его в первый раз. Он уже начинает понимать, что для того, чтобы солировать, нужно уметь делиться, как любили говорить в 90-е.

Я думаю, что в это трансферное окно приобретений у ЦСКА уже не будет. Для меня это очевидно, даже несмотря на то, что одно место для легионера свободно после ухода Бийола в аренду. Я очень доволен трансферной кампанией ЦСКА.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 15:56
лавка не выход. может аренда ему поможет)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
08 октября в 15:40
Чалова давно пора на лавку посадить, а гайч даже не готовый сыграет не хуже. Либо придумать феде другую роль.
VAN ARM
VAN ARM ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 октября в 14:49
время конечно покажет)) хочется видеть команду уровня ЛЧ а не вечный конструктор и печального чалова))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
08 октября в 13:29
А Фукс не "уверенный защитник". А в каком клубе нападающий придя , начинает забивать с первых игр? Так не бывает.
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 10:44
Мы пока этого не чувствуем.
cska1948
cska1948
08 октября в 10:32
Это всё авансы и ожидания! А треть чемпионата уже сыграно и хотелось бы видеть реальные плоды этой трансферной компании уже СЕГОДНЯ!
Zozuig
Zozuig
08 октября в 10:29, ред.
    mihaluch
    mihaluch
    08 октября в 10:21
    Грушевскому главным помошником Ганчаренко идти надо.
    VAN ARM
    VAN ARM
    08 октября в 10:14
    а я нет!! где забивной нападающий? где уверенный защитник? влвшич всё не вытащит !!!!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 октября в 10:01
    И мы тоже довольны на 70 проц!
    STVA 1
    STVA 1
    08 октября в 10:01
    Таможня даёт добро
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