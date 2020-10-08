Антон Миранчук — лучший игрок «Локомотива» в сентябре

Полузащитник признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Завершено голосование за лучшего футболиста «Локомотива» в сентябре.

Победу с огромным преимуществом одержал Антон Миранчук. За Антона проголосовали 4273 человека или 60,25%.

В сентябре Антон провел три матча и сделал две результативных передачи, благодаря которым «Локомотив» обыграл «Тамбов» и ЦСКА .

Второе место занял Мурило – 1021 голос или 14,4%. На третьем – Федор Смолов – 1004 голоса или 14,16%. Далее расположились Ведран Чорлука, набравший 620 голосов (8,74%) и Станислав Магкеев – 174 голоса (2,45%)

Всего в голосовании приняли участие 7092 человека.