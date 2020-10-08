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Антон Миранчук — лучший игрок «Локомотива» в сентябре

08 октября 2020, 15:37

Полузащитник Антон Миранчук признан лучшим игроком «Локомотива» в сентябре. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Завершено голосование за лучшего футболиста «Локомотива» в сентябре.

Победу с огромным преимуществом одержал Антон Миранчук. За Антона проголосовали 4273 человека или 60,25%.

В сентябре Антон провел три матча и сделал две результативных передачи, благодаря которым «Локомотив» обыграл «Тамбов» и ЦСКА.

Второе место занял Мурило – 1021 голос или 14,4%. На третьем – Федор Смолов – 1004 голоса или 14,16%. Далее расположились Ведран Чорлука, набравший 620 голосов (8,74%) и Станислав Магкеев – 174 голоса (2,45%)

Всего в голосовании приняли участие 7092 человека.

Антон Миранчук — лучший игрок «Локомотива» в сентябре

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ermak6848
ermak6848
08 октября в 18:42
Это правильное решение Антон - Лучший!!!
Альфамен
Альфамен ответ cska vperiod (раскрыть)
08 октября в 16:50
Конечно "некому" и даже такая команда обыграла ЦСКА....
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 15:57
Сразу было ясно , что Антон вполне без проблем может заменить брата. Так и произошло. Антон действительно был лучшим на поле, самый креативный игрок на данный момент в Локо. Теперь остается лишь на него и надеяться. А вот сколько он продержится в команде - это большой вопрос ??? Парень , как и брат, грезит Европой и в Зенит не собирается в отличии от многих. Удачи парню в дальнейшей карьере и главное - без травм.
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 15:50
В Локо больше некому быть лучшим.
Legend 6
Legend 6
08 октября в 15:48
Одного продали, теперь очередь другого
mihaluch
mihaluch
08 октября в 15:40
Ушёл один брат лучшим стал другой.
Mangur
Mangur
08 октября в 15:39
Справедливое признание.
shlomo
shlomo
08 октября в 15:39
Удачи Антону...пусть все получавется
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