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Жиру вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Франции

08 октября 2020, 00:25
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция7 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отметился двумя забитыми голами в товарищеском матче со сборной Украины (7:1).

Таким образом, в активе 34-летнего форварда теперь 42 гола в составе французской сборной. По этому показателю Оливье обогнал Мишеля Платини и теперь занимает чистое второе место за всю историю.

Рекордсменом является Тьерри Анри, на счету которого 51 гол.

Также матч с Украиной стал сотым для Жиру в футболке национальной команды.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
10 октября в 20:59
у Платини 3 ЗМ сколько там у Фаулера оуэна Салаха и Вандика и Джеррарда хаха
Baggio R.
Baggio R. ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
08 октября в 10:53
Вот только Платини сыграл на 28 игр меньше и был полузащитником
STVA 1
STVA 1
08 октября в 05:16
Только разница в кол-ве матчей!
Caniggia
Caniggia
08 октября в 02:35
Кто бы мог подумать, Жиру обошёл Платини и подтягивается к Анри! Фантастика!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 октября в 02:07
Там где Жиру понадобилось сто матчей Мишель обошелся семидесятью.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
08 октября в 01:42
Играл бы Анри в современном прогрессивном мире где всякие рекорды стоят выше чем красота игры футбол то он наверно больше 150 голов за сборной наколотил бы
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
08 октября в 01:28
Вот и вам великий платини его да же Жиру обогнал ахахахаха
Анпилкин
Анпилкин
08 октября в 01:03
Количество голов нужно считать в матчах с равными соперниками, а не уровнем значительно ниже
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 00:52
Голов много, но сравнивать его с Платини и Анри как то не корректно.
drug01
drug01
08 октября в 00:43
Надо так продолжать играть.... Удачи!
Q-J-G
Q-J-G
08 октября в 00:34
Далеко ему до Анри и Платини...
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