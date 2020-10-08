Жиру вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отметился двумя забитыми голами в товарищеском матче со сборной Украины (7:1).
Таким образом, в активе 34-летнего форварда теперь 42 гола в составе французской сборной. По этому показателю Оливье обогнал Мишеля Платини и теперь занимает чистое второе место за всю историю.
Рекордсменом является Тьерри Анри, на счету которого 51 гол.
Также матч с Украиной стал сотым для Жиру в футболке национальной команды.
Olivier Giroud is now France's second top scorer in their history.— B/R Football (@brfootball) October 7, 2020
Just nine behind Thierry Henry 😤 pic.twitter.com/L8MjsC1VL6