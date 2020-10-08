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Гризманн обошел Зидана по голам за сборную Франции

08 октября 2020, 05:59
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция7 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Сборная Франции одержала разгромную победу над Украиной (7:1) в товарищеском матче.

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн забил свой 32-й гол за сборную и опередил в списке голеадоров нынешнего наставника «Реала» Зинедина Зидана.

Также в этой игре форвард «Челси» Оливье Жиру отметился дублем и с 42 мячами занял 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории французской команды, обойдя Мишеля Платини.

Лучшим бомбардиром «Трёхцветных» по-прежнему остаётся Тьерри Анри (51 гол).

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Все комментарии
galem72
galem72
08 октября в 11:16
Если сравнивать разные амплуа по голам, пусть даже и в товарняках, то еле живой Грызло много кого из именитых и классных игроков сборной Франции обошёл. На редкость глупое сопоставление.
Incredulous
Incredulous
08 октября в 10:38
Статистика на товарняках... Какие "звёзды" такие и голы. Вы ещё голы на тренировках посчитайте.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
08 октября в 08:20
Мячи в товарняках считаются разве?
Tommy Lee
Tommy Lee ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
08 октября в 07:57
Половина
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 октября в 07:11
Как же я рад за Францию!
DEIVID
DEIVID ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
08 октября в 06:53
Гризманн довольно часто играет под напами, плюс играл и на фланге в сборной.
95-shishani-95
95-shishani-95
08 октября в 06:50
Нападающий обошёл полузащитника? Неудивительно!
Сколько из этих голов в товарняках забито?
ДАША Д
ДАША Д
08 октября в 06:27
Украина попалась очень кстати для этого.
sv_1969
sv_1969
08 октября в 06:26
Зизу и не был напом!
Анпилкин
Анпилкин
08 октября в 06:04
Молодёжь на пятки наступает
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