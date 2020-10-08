Гризманн обошел Зидана по голам за сборную Франции

Сборная Франции одержала разгромную победу над Украиной (7:1) в товарищеском матче.
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн забил свой 32-й гол за сборную и опередил в списке голеадоров нынешнего наставника «Реала» Зинедина Зидана.
Также в этой игре форвард «Челси» Оливье Жиру отметился дублем и с 42 мячами занял 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории французской команды, обойдя Мишеля Платини.
Лучшим бомбардиром «Трёхцветных» по-прежнему остаётся Тьерри Анри (51 гол).
Сколько из этих голов в товарняках забито?
Сколько из этих голов в товарняках забито?