Гризманн обошел Зидана по голам за сборную Франции

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08 октября 2020, 05:59

Сборная Франции одержала разгромную победу над Украиной (7:1) в товарищеском матче.

Нападающий «Барселоны» забил свой 32-й гол за сборную и опередил в списке голеадоров нынешнего наставника «Реала» .

Также в этой игре форвард «Челси» отметился дублем и с 42 мячами занял 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории французской команды, обойдя Мишеля Платини.

Лучшим бомбардиром «Трёхцветных» по-прежнему остаётся Тьерри Анри (51 гол).