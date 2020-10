Недавно нападающий «Реала» забил свой 250-й гол в составе мадридского клуба. Это случилось в матче 5-го тура Примеры с «Леванте».

Руководство «сливочных» решило вручить французу памятную футболку в честь данного события.

⚽😃💬 This is how @Benzema feels after reaching 2️⃣5️⃣0️⃣ goals for @RealMadridEN!#RealMadrid | #HalaMadrid pic.twitter.com/jSMhoOYnsT