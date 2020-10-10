Агент Норманна: «Матиас готов сделать следующий шаг в своей карьере»

Агент Имад Эль Хаммичи, представляющий интересы полузащитника «Ростова» , заявил, что в январе норвежец может покинуть ростовский клуб.

К Матиасу был большой интерес, но клуб не хочет отпускать его. Мы вернёмся к этому вопросу в январе. Норманн готов сделать следующий шаг в своей карьере.