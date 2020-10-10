Агент Норманна: «Матиас готов сделать следующий шаг в своей карьере»

Агент Имад Эль Хаммичи, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Матиаса Антонсена Норманна, заявил, что в январе норвежец может покинуть ростовский клуб.
К Матиасу был большой интерес, но клуб не хочет отпускать его. Мы вернёмся к этому вопросу в январе. Норманн готов сделать следующий шаг в своей карьере.
Срочно надо бежать.
Срочно надо бежать.
Негатив? да нет скорее всего реальная оценка его работы.
А то в Спартаке Федун виноват, в Испании наверное не в настроении был, а что в Ростове?
Опять Ростов виноват, а Карпин гении? Ты сам то понимаешь о чём излагаешь? Как говориться Карпин Д’Артаньян, а все вокруг .......
Негатив? да нет скорее всего реальная оценка его работы.
А то в Спартаке Федун виноват, в Испании наверное не в настроении был, а что в Ростове?
Опять Ростов виноват, а Карпин гении? Ты сам то понимаешь о чём излагаешь? Как говориться Карпин Д’Артаньян, а все вокруг .......
Разве Ростов такое дно, что об нём в Европе не знают и об Ростове в Европе узнают только при переходе каково то среднего игрока как Норманн?
А как же победа над Баварией и противостояние с МЮ?
Нежели ты так опускаешь Ростов, что после этого об Ростове все сразу позабыли как о пустышке? Ты сам то понимаешь о чём ты пишешь?
Разве Ростов такое дно, что об нём в Европе не знают и об Ростове в Европе узнают только при переходе каково то среднего игрока как Норманн?
А как же победа над Баварией и противостояние с МЮ?
Нежели ты так опускаешь Ростов, что после этого об Ростове все сразу позабыли как о пустышке? Ты сам то понимаешь о чём ты пишешь?
Да можно сказать дайте мне миллиард и я сделаю конфетку, но куда сложнее без этих вливании сделать команду.
Ростов всегда был середняком и всплески бывали только иногда как раз под нового тренера с хорошими вливаниями. После прогресса всегда был регресс и финансовые проблемы. Кстати вот свежий пример Бырдыевская эра Ростова. Отличное выступление в чемпионате, фурор в Европе и после выжженная земля на грани банкротства.
Карпин это тренер однодневка, на пару сезонов, потом застой и клоунада. У него вся тренерская карьера такая, попробуй на это возразить. Думаю это трудно будет сделать, ну если только вслепую говорить, что Карпин гении.
Да можно сказать дайте мне миллиард и я сделаю конфетку, но куда сложнее без этих вливании сделать команду.
Ростов всегда был середняком и всплески бывали только иногда как раз под нового тренера с хорошими вливаниями. После прогресса всегда был регресс и финансовые проблемы. Кстати вот свежий пример Бырдыевская эра Ростова. Отличное выступление в чемпионате, фурор в Европе и после выжженная земля на грани банкротства.
Карпин это тренер однодневка, на пару сезонов, потом застой и клоунада. У него вся тренерская карьера такая, попробуй на это возразить. Думаю это трудно будет сделать, ну если только вслепую говорить, что Карпин гении.
На сегодня эта команда даже в ЛЕ отбор пройти не может, проиграла евреем на своём поле....
Моё мнение Норманну надо бежать оттуда и подальше от Карпина.
На сегодня эта команда даже в ЛЕ отбор пройти не может, проиграла евреем на своём поле....
Моё мнение Норманну надо бежать оттуда и подальше от Карпина.
Тренер нелесно отзывавшийся об других командах, сам оказался клоуном слив ЛЕ.
Если Локо не уровень ЛЧ, то, что тогда Ростов? Локо ещё не вступил в борьбу в ЛЧ, а Ростов всем всё показал. Вот и делайте вывод кто такой Карпин. Уже всем очевидно, что он клоун, но кроме ростовских конечно, им это признать сложно.
Тренер нелесно отзывавшийся об других командах, сам оказался клоуном слив ЛЕ.
Если Локо не уровень ЛЧ, то, что тогда Ростов? Локо ещё не вступил в борьбу в ЛЧ, а Ростов всем всё показал. Вот и делайте вывод кто такой Карпин. Уже всем очевидно, что он клоун, но кроме ростовских конечно, им это признать сложно.
Тогда согласен в Ростове таким игрокам делать нечего, Валеры хватает, он ваш кумир....
Тогда согласен в Ростове таким игрокам делать нечего, Валеры хватает, он ваш кумир....