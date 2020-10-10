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Агент Норманна: «Матиас готов сделать следующий шаг в своей карьере»

10 октября 2020, 19:33

Агент Имад Эль Хаммичи, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Матиаса Антонсена Норманна, заявил, что в январе норвежец может покинуть ростовский клуб.

К Матиасу был большой интерес, но клуб не хочет отпускать его. Мы вернёмся к этому вопросу в январе. Норманн готов сделать следующий шаг в своей карьере.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
11 октября в 15:04
И я хоть и ростовский болела согласен что Норманну надо уходить, но желательно в Европейские топ-5, пусть и не в ведущий клуб, как сднлал Шома, а там скорее заметят и гранды))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Аксинья (раскрыть)
11 октября в 09:40
А его разве в Локо звали? Просто не знаю. Игрок кстати добротный, но не топ. Легионер среднего уровня, но глядя какие у нас играют леги, то скорее всего где то ближе к топ, но не тянет. Хотя сразу оговорюсь, парню всего 24 года и если попадёт в сильную команду и к хорошему тренеру, то возможно станет топ, но пока Ростов и Карпин, то только подающие надежды.
Срочно надо бежать.
Аксинья
Аксинья
11 октября в 09:02
А что ему в Локо идти - там даже Шпалыча (которого лично уважаю) слопали...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Евгений Сербин (раскрыть)
11 октября в 07:51, ред.
Так речь не о клубах, а о Карпине. Карпин где бы не был начинает хорошо, а в итоге опускается до клоуна. Что в Спартаке, что в Испании, что в Ростове.
Негатив? да нет скорее всего реальная оценка его работы.
А то в Спартаке Федун виноват, в Испании наверное не в настроении был, а что в Ростове?
Опять Ростов виноват, а Карпин гении? Ты сам то понимаешь о чём излагаешь? Как говориться Карпин Д’Артаньян, а все вокруг .......
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
11 октября в 07:41
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ Евгений Сербин (раскрыть)
    11 октября в 07:36
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Евгений Сербин (раскрыть)
      11 октября в 07:30
      Давай тогда вернёмся немного назад в спартаковское прошлое Карпина. Ну тогда, что ему мешало всех уделать? Вливания были большие, безграмотное и безалаберное профукивания всего. А его вояж и позор в Испании тоже забыл?
      Да можно сказать дайте мне миллиард и я сделаю конфетку, но куда сложнее без этих вливании сделать команду.
      Ростов всегда был середняком и всплески бывали только иногда как раз под нового тренера с хорошими вливаниями. После прогресса всегда был регресс и финансовые проблемы. Кстати вот свежий пример Бырдыевская эра Ростова. Отличное выступление в чемпионате, фурор в Европе и после выжженная земля на грани банкротства.
      Карпин это тренер однодневка, на пару сезонов, потом застой и клоунада. У него вся тренерская карьера такая, попробуй на это возразить. Думаю это трудно будет сделать, ну если только вслепую говорить, что Карпин гении.
      Евгений Сербин
      Евгений Сербин ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      11 октября в 07:23
      Где, вы, сударь унижение увидели? Неудачи в еврокубках говорят об уровне лиги, а не уровне отдельных людей.
      Евгений Сербин
      Евгений Сербин ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      11 октября в 07:12
      Не знаю как ростовским, но Карпин объективно умный дядька, там финансовых вливаний в команду, ну просто минимум по РПЛовским показателям и при всём этом он пробился в Лигу Европы и если б не карантинные дела обошел ЦСКА которому я собственно симпатизирую и вместо ЦСКА Ростов напрямую прошёл в ЛЕ.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Евгений Сербин (раскрыть)
      11 октября в 07:11
      Ты зачем так откровенно унижаешь Ростов? В Европе о нём знают и при всём уважении к Норманну отношения к Ростову из-за него не изменится.
      На сегодня эта команда даже в ЛЕ отбор пройти не может, проиграла евреем на своём поле....
      Моё мнение Норманну надо бежать оттуда и подальше от Карпина.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Евгений Сербин (раскрыть)
      11 октября в 07:04
      это не негатив, а адекватная реакция на его же слова.
      Тренер нелесно отзывавшийся об других командах, сам оказался клоуном слив ЛЕ.
      Если Локо не уровень ЛЧ, то, что тогда Ростов? Локо ещё не вступил в борьбу в ЛЧ, а Ростов всем всё показал. Вот и делайте вывод кто такой Карпин. Уже всем очевидно, что он клоун, но кроме ростовских конечно, им это признать сложно.
      Евгений Сербин
      Евгений Сербин
      11 октября в 06:57
      Эта продажа станет шагом вперёд(кроме денег) и для Ростова если Матиас заиграет. В Европе узнают про Ростов, не только клубы, но и игроки которые будут охотнее соглашаться на переход в команду. И шаг вперёд для РПЛ несмотря на уход хорошего игрока.
      Евгений Сербин
      Евгений Сербин ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
      11 октября в 06:52
      Почему такой негатив по отношению к Карпину?
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Аксинья (раскрыть)
      11 октября в 06:27, ред.
      Легенда Ростова
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Аксинья (раскрыть)
      11 октября в 06:01
      Это ты о ростовской команде? Как они так слили ЛЕ? Продались?
      Тогда согласен в Ростове таким игрокам делать нечего, Валеры хватает, он ваш кумир....
      Аксинья
      Аксинья
      10 октября в 23:25
      Только за бугор - в прогнившей насквозь РПЛ ему ловить нечего...Ну а "Ростову" бабки лишними не будут))
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      10 октября в 20:42
      Матиас - бриллиант. И несмотря на то что по сути он был найден в мусорный куче, Ростов ни в коем случае не отдаст его за бесценок.
      VanZu777
      VanZu777 ответ David Young (раскрыть)
      10 октября в 20:41
      В ЦСКА или зенит перейдёт- шаг вперёд 😆
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      10 октября в 19:42
      Возьмут другого!
      beefs
      beefs
      10 октября в 19:35
      скоро из России разбегутся хорошие иностранцы...
      David Young
      David Young
      10 октября в 19:34
      Правильно сделает, если уйдёт. В РПЛ немного перспектив.
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