Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021

В матче квалификации чемпионата Европы–2021 среди команд U21 сборная России обыграла национальную команду Латвии со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге.
Таким образом, сборная России набрала 23 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 — это гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы.
Стадион Сконто
Латвия (до 21) — Россия (до 21) 1:4 (0:1)
Голы: Люсинс 90+4 — Кучаев 28, Маслов 51, Лесовой 55, Ломовицкий 86
Латвия (до 21): Пуринс, Соловейчикс, Балодис, Минкевичс, Бирка, Озолинс, Савельевс, Тонишевс (Люсинс 83), Зеленковс (Варславанс 58), Гринбергс, Кокинс (Скопенко 74)
Россия (до 21): Максименко, Голубев, Маслов, Евгеньев, Тикнизян, Глебов (Макаров 81), Обляков, Грулев (Игнатьев 81), Лесовой, Кучаев (Уткин 65), Чалов (Сулейманов 68)
Предупреждения: Соловейчикс 7, Голубев 16, Озолинс 25, Обляков 47, Ломовицкий 70.
Пожалуй состав молодёжки ни чуть не слабее состава основы.
Удачи на Евро.
Пожалуй состав молодёжки ни чуть не слабее состава основы.
Удачи на Евро.
не без везения, но видно было, что старались
не без везения, но видно было, что старались