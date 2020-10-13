Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021

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13 октября 2020, 18:58

В матче квалификации чемпионата Европы–2021 среди команд U21 сборная России обыграла национальную команду Латвии со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге.

Таким образом, сборная России набрала 23 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 — это гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Стадион Сконто

Латвия (до 21) — Россия (до 21) 1:4 (0:1)

Голы: Люсинс 90+4 — Кучаев 28, Маслов 51, Лесовой 55, Ломовицкий 86

Латвия (до 21): Пуринс, Соловейчикс, Балодис, Минкевичс, Бирка, Озолинс, Савельевс, Тонишевс (Люсинс 83), Зеленковс (Варславанс 58), Гринбергс, Кокинс (Скопенко 74)

Россия (до 21): Максименко, Голубев, Маслов, Евгеньев, Тикнизян, Глебов (Макаров 81), Обляков, Грулев (Игнатьев 81), Лесовой, Кучаев (Уткин 65), Чалов (Сулейманов 68)

Предупреждения: Соловейчикс 7, Голубев 16, Озолинс 25, Обляков 47, Ломовицкий 70.