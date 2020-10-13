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Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021

13 октября 2020, 18:58
Латвия (до 21)Логотип футбольный клуб Латвия (до 21)1 : 4Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

В матче квалификации чемпионата Европы–2021 среди команд U21 сборная России обыграла национальную команду Латвии со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге.

Таким образом, сборная России набрала 23 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 5 — это гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Стадион Сконто

Латвия (до 21) — Россия (до 21) 1:4 (0:1)
Голы: Люсинс 90+4 — Кучаев 28, Маслов 51, Лесовой 55, Ломовицкий 86

Латвия (до 21): Пуринс, Соловейчикс, Балодис, Минкевичс, Бирка, Озолинс, Савельевс, Тонишевс (Люсинс 83), Зеленковс (Варславанс 58), Гринбергс, Кокинс (Скопенко 74)

Россия (до 21): Максименко, Голубев, Маслов, Евгеньев, Тикнизян, Глебов (Макаров 81), Обляков, Грулев (Игнатьев 81), Лесовой, Кучаев (Уткин 65), Чалов (Сулейманов 68)

Предупреждения: Соловейчикс 7, Голубев 16, Озолинс 25, Обляков 47, Ломовицкий 70.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
14 октября в 06:22
Молодцы, ребята! Мы долго этого ждали...Целых 7 лет! И вот снова мы увидим наших парней на ЕВРО) Удачи нашей молодежной сборной!
25процентный клоун
25процентный клоун
13 октября в 23:09
Ломовицкий сильнее Чалова ©
zsb1961
zsb1961
13 октября в 22:53
Молодцы ребята!!! С победой!!!
протон1
протон1
13 октября в 22:44, ред.
а где на сайте наши дамы?. все мужики ... а че девушки не интересуються футболом. раньше был агаля маля. где они?. на карантине чтол и7
протон1
протон1 ответ Beekeeper (раскрыть)
13 октября в 22:44
тоже верно. кстати . один он
Beekeeper
Beekeeper ответ протон1 (раскрыть)
13 октября в 22:41
то что дзюба устал "тащить" сборную )))
Mi6
Mi6
13 октября в 22:25
Молодцы!!! Замечательная победа!!! Ждём только побед!!!
протон1
протон1
13 октября в 22:04
молодёжка всегда хорошо играла чем взрослая компания кедоходов по полям. раньше списывали на колхозные поля. теперь на что списать игру неудачку?
nikoladolgov
nikoladolgov
13 октября в 21:58
Им бы тренера нормального и они бы эту сборную Черчесова разнесли бы в пух !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Ген Геныч (раскрыть)
13 октября в 21:47
Большая часть состава являются основными игроками своих клубов, поэтому вряд ли они все потеряются.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 октября в 21:40
Теперь нужно куда-то дойти
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 октября в 21:36
Хороший состав
Василий 50
Василий 50
13 октября в 21:30
Молодцы ребята
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 октября в 21:26
Вот и славно
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Трезвый повар (раскрыть)
13 октября в 21:17
Так и при Колыванове говорили и при Хомухе ,они выигрывали свой возраст,брали Евро,а в результате сейчас ..... играют в фк чертаново!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пока система не поменяется у нас в футболе(лимит+гос финансирование) то и эти пропадут и забудем мы их через пару лет!!!!!!!!!!!!!!!!
Знатог
Знатог
13 октября в 21:15
Сначала показалось: Молодёжная сборная России чемпион Европы–2021
Zenit_84
Zenit_84
13 октября в 21:15
Поздравляем ребят!!!! Двигайтесь дальше!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Kosmos58 (раскрыть)
13 октября в 21:12
К сожалению так и будет!!!!!!!!Молодежка и Евро выигрывала и доходила далеко,а результат один- середняк РПЛ из 2-й восьмерки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
suiw
suiw ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 октября в 21:12
Да и динамовцы неплохо выступили. Два гола забили
Grey33
Grey33
13 октября в 21:03
Спасибо, Србиja!
Трезвый повар
Трезвый повар
13 октября в 20:58
Хорошая молодёжь сейчас в России. Желаю успешно сыграть на чемпионате европы
Roger Young
Roger Young
13 октября в 20:55
Молодцы ребята!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ VV V (раскрыть)
13 октября в 20:43
А потом всем по арендам , накупить третьесортных легионеров и как обычно обгадиться в ЛЧ
LOpp
LOpp
13 октября в 20:43
Поздравляю пацанов!
Пожалуй состав молодёжки ни чуть не слабее состава основы.
Удачи на Евро.
kolpino08
kolpino08
13 октября в 20:38
молодцы.
не без везения, но видно было, что старались
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
13 октября в 20:26
Участие молодёжки на больших соревнованиях должно быть регулярным,иначе и быть не может.
Великолепный
Великолепный
13 октября в 20:24
Молодцы молодежь, поздравляю с выходом на Евро.
VV V
VV V
13 октября в 20:12, ред.
Зениту надо купить всю молодёжку оптом, под Зенит-5, разумеется за общие государственные деньги страны, так как своей молодежки НЕТ СОВСЕМ.
cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 20:02
Молодцы! Поздравляю наших ребят, гордимся!
Ravshan878
Ravshan878
13 октября в 20:01
Но но поздравляю так держать. Лишь б не кто из игроков не заразился звёздной болезни.
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