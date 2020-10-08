Кутепов и Джанаев — по 3.5 за ошибки, Соболев — 6.5 за гол и симуляцию. Оценки после Швеции

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вчера, 22:31

Соболев забил в дебютном матче за сборную России, но наша команда проиграла. «Соккер.ру» раздает оценки правым, левым и центральным.

Джанаев Сослан — 3.5 из 10. Сослан — третий вратарь сборной, получил шанс сыграть в редком товарищеском матче и допустил грубейшую ошибку на выходе: выскочил из ворот, причем даже руки держал внизу. Если вратарский цех сборной России не закрытый клуб, а живет по законам конкуренции, то это повод лишить Джанаева места в обойме.

Фернандес Марио — 6.0 из 10. Несколько забегов, несколько перехватов, но Марио за час игры показал гораздо меньше, чем умеет. Нужно сделать скидку на то, что у защитника ЦСКА был новый партнер по флангу — Андрей Мостовой, взаимопонимание с которым стремилось к нулю.

Кутепов Илья — 3.5 из 10. Делил с Джанаевым результативную ошибку в эпизоде с первым голом: проспал рывок Исака, пустил шведского форварда за спину. Пожалуй, именно Кутепов был самым неуверенным на поле, от него постоянно веяло каким-то подвохом, Илья оправдывал ожидания: во втором тайме отдал небрежный пас поперек поля, перехват Ларссона привел к острой атаке «Тре Крунур».

Кудряшов Федор — 5.5 из 10. Номинальный левый защитник сыграл в центре обороны. Без блеска, но и без трясущихся коленок (как у Кутепова). Второй мяч влетел в ворота Джанаева от Федора, но это несчастный случай, а вот грязноватая игра Кудряшова против оппонентов и регулярные непопадания в мяч — фирменный знак. Капитан сборной России во втором тайме наиграл на желтую карточку, турецкий судья его пожалел.

Караваев Вячеслав — 6.5 из 10. Один из самых активных в составе нашей команды, две трети матча Вячеслав провел на левом фланге, после ухода Марио Фернандеса переместился на правый фланг. Показал хорошее движение и нацеленность на обострение: и бил по воротам, и подачи выполнял в штрафную. К сожалению, не хватило точности, продуктивность Караваева уступала его активности.

Оздоев Магомед — 7.0 из 10. Сыграл на своем обычном уровне. Было и движение, и прессинг, и работа с мячом. В первом тайме с Оздоевым сборная России выглядела мобильно и смело, после перерыва центр поля стал менее поворотливым.

Газинский Юрий — 5.5 из 10. Полузащитник «Краснодара» — известный тихоход, в сборной, которой свойственен динамичный футбол, эта его особенность становится явным минусом. Юрий не поспевал за напарниками в прессинге, пропускал рывки, которые следует вознаграждать передачами, заметно выпадал из игры по темпу.

Миранчук Антон — 6.0 из 10. Играл на позиции центрального атакующего полузащитника, но Антон чаще искал момент, чем создавал их, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Попадание в перекладину в первом тайме запомнилось, мог залететь шальной мяч, только от Миранчука ждем креативных решений на благо команды, а не развертывания ярмарки тщеславия.

Мостовой Андрей — 5.0 из 10. В дебютном матче молодой зенитовец первым делом растерялся. Не понимал, как себя правильно вести на одной бровке с Марио Фернандесом, а когда немного обжился на правом фланге атаки, игровое время истекло. У Андрея было несколько шансов проявить себя в эпизодах, но в перспективных атаках Мостовому не удались точные подачи в штрафную. Стул под Ионовым не закачался после такого выступления его конкурента.

Жирков Юрий — 6.0 из 10. Поиграл в атаке и в защите, мог красиво забить ударом в касание в дебюте матча, но вратарь выручил шведов, а вот в моменте со вторым пропущенным голом ветеран недоработал, предоставив Йоханссону слишком много свободы.

Дзюба Артём — 5.0 из 10. Мало кто ожидал выход Дзюбы в стартовом составе, Артем нуждался в отдыхе, а против Швеции логично было дать по тайму Комличенко и Соболеву. Но Дзюба попытался в первом тайме пешком переиграть шведов, поэтому занимался несвойственной работой и включался в игру, только когда мяч был поблизости. Показателен момент незадолго до перерыва: после подачи с левого фланга Фернандес не попал по мячу, а Дзюба застрял как вкопанный, хотя мог сделать несколько шагов и замкнуть передачу.

Запасные

Роман Зобнин — 6.0 из 10. Неплохо по качеству, но чуть медленнее, чем хотелось бы. Спишем это на переход с позиции правого латеряля в «Спартаке» на место в центре поля в сборной. Роман и сам признавался, что ему требуется время, чтобы перестроиться.

Александр Соболев — 6.5 из 10. Забил единственный гол сборной России в ворота шведов в трех последних официальных матчах, но до этого долго сидел на сухом пайке и от отчаяния даже решился на нырок в штрафной площади шведов. За это оценка снижена, а Соболеву нужно отучаться от подобного рода трюков, уважение заслуживают не только голами.

Денис Черышев — 5.5 из 10. Результативная подача с углового на Соболева — плюсик, но с игры у Дениса ничего не получалось. Выглядел так, как обычно и выглядят футболисты без игрового тонуса.

Алексей Ионов — 5.0 из 10. Классика! Запорол перспективную атаку 3 в 3 торопливым и неточным пасом, допустил парочку потерь. Проблема правого хавбека в сборной России по-прежнему актуальна.

Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев — без оценки. Провели на поле минут по 20. Целостного впечатления составить не удалось.