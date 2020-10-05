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«Реал» побеждает, «Барселона» теряет очки. Итоги 5-го тура Ла Лиги

05 октября 2020, 00:01

Завершились матчи 5-го тура испанской Ла Лиги.

«Вальядолид» — «Эйбар» 1:2
Голы: Тони Суарес 37 — Бургос Эстебан 29 (пенальти), Родригеш Кевин 90

«Атлетико» — «Вильярреал» 0:0

«Реал Сосьедад» — «Хетафе» 3:0
Голы: Ойарсабаль Микель 28 (пенальти), Мерино Микель 79, Порту 81

«Эльче» — «Уэска» 0:0

«Валенсия» — «Бетис» 0:2
Голы: Каналес Серхио 19, Тельо Кристиан 74

«Осасуна» — «Сельта» 2:0
Голы: Ронкалья Факундо 23, Кальери Хонатан 76

«Алавес» — «Атлетик» 1:0
Гол: Эли Родриго 74

«Леванте» — «Реал» 0:2
Голы: Винисиус Жуниор 16, Бензема Карим 90+5

«Кадис» — «Гранада» 1:1
Голы: Иви 48 — Санчес Герман 27

«Барселона» — «Севилья» 1:1
Голы: Коутиньо Филиппе 10 — Де Йонг Люк 8

«Реал» побеждает, «Барселона» теряет очки. Итоги 5-го тура Ла Лиги

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Анпилкин
Анпилкин
05 октября в 07:21
Ничьи тоже нужны, чтобы взбодрить команду.
VAN ARM
VAN ARM
05 октября в 07:14
и это не удивляет))
ABir
ABir
05 октября в 06:29
Реал с первых туров показывает, кто в доме хозяин
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 01:34, ред.
Пусть Реал Мадрид и Барса в конце сезона тоже на этих же местах останутся!!!
Лучший клуб в истории футбола на первом месте!!!
В этом году надо брать хотя бы национальные трофеи. А в следующем сезоне и ЛЧ+ национальные трофеи, когда подпишем Мбаппе, Упамекано, Камавинга и Холланда!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
05 октября в 00:56
норм тур )
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 00:43
Очередная унылая игра Барселоны. Так ведь и в ЛЧ могут не попасть. Севилья смотрелась вполне солидно и ни в чем не уступала хозяевам. Тяжелые времена ожидают Барселону и чтобы вернуть команду в прежнее русло может понадобиться достаточно длинный период. Не исключаю, что Куман - временная фигура, а значит опять после уже выборов может начаться перестройка. Жаль, но от нас ничего не зависит. Будем болеть и надеяться , что рано или поздно Барселона вернется в элиту мирового футбола.
mihaluch
mihaluch
05 октября в 00:07
Барселона не смогла по делу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 00:06
Барса подвела!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 октября в 00:05
Реал почьи чемпион...
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