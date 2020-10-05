«Реал» побеждает, «Барселона» теряет очки. Итоги 5-го тура Ла Лиги

Завершились матчи 5-го тура испанской Ла Лиги.
«Вальядолид» — «Эйбар» 1:2
Голы: Тони Суарес 37 — Бургос Эстебан 29 (пенальти), Родригеш Кевин 90
«Атлетико» — «Вильярреал» 0:0
«Реал Сосьедад» — «Хетафе» 3:0
Голы: Ойарсабаль Микель 28 (пенальти), Мерино Микель 79, Порту 81
«Эльче» — «Уэска» 0:0
«Валенсия» — «Бетис» 0:2
Голы: Каналес Серхио 19, Тельо Кристиан 74
«Осасуна» — «Сельта» 2:0
Голы: Ронкалья Факундо 23, Кальери Хонатан 76
«Алавес» — «Атлетик» 1:0
Гол: Эли Родриго 74
«Леванте» — «Реал» 0:2
Голы: Винисиус Жуниор 16, Бензема Карим 90+5
«Кадис» — «Гранада» 1:1
Голы: Иви 48 — Санчес Герман 27
«Барселона» — «Севилья» 1:1
Голы: Коутиньо Филиппе 10 — Де Йонг Люк 8