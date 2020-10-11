Россия упустила победу, Англия обыграла Бельгию. Итоги 3-го тура Лиги Наций

Закончились все матчи 3-го тура Лиги Наций.
Люксембург — Кипр 2:0
Голы: Синани Данел 12, Синани Данел 26
Черногория — Азербайджан 2:0
Голы: Йоветич Стеван 9, Иванович Игор 72
Фарерские острова — Латвия 1:1
Голы: Фэрё Одмар 28 — Икаунекс Янис 25
Лихтенштейн — Гибралтар 0:1
Гол: Де Барр Андре Тжей 10
Испания — Швейцария 1:0
Гол: Ойарсабаль Микель 14
Украина — Германия 1:2
Голы: Малиновский Руслан 77 (пенальти) — Гинтер Маттиас 20, Горецка Леон 49
Андорра — Мальта 0:0
Ирландия — Уэльс 0:0
Казахстан — Албания 0:0
Финляндия — Болгария 2:0
Голы: Тэйлор Роберт 52, Йенсен Фредрик 67
Литва — Беларусь 2:2
Голы: Новиковас Арвидас 7, Лаукжемис Каролис 75 — Лисакович Виталий 59 (пенальти), Александр Сачивко 66
Босния и Герцеговина — Нидерланды 0:0
Англия — Бельгия 2:1
Голы: Рэшфорд Маркус 39 (пенальти), Маунт Мэйсон 65 — Лукаку Ромелу 16 (пенальти)
Хорватия — Швеция 2:1
Голы: Влашич Никола 32, Крамарич Андрей 84 — Берг Маркус 66
Норвегия — Румыния 4:0
Голы: Холанд Эрлинг 13, Серлот Александр 39, Холанд Эрлинг 64, Холанд Эрлинг 74
Армения — Грузия 2:2
Голы: Байрамян Хорен 6, Мхитарян Генрих 88 — Качарава Ника 46, Окриашвили Торнике 74
Эстония — Северная Македония 3:3
Голы: Саппинен Рауно 33, Саппинен Рауно 61, Лиивак Франк 76 (пенальти) — Мяртен Кууск 3 (автогол), Пандев Горан 80, Зайков Гойко 88
Россия — Турция 1:1
Голы: Миранчук Антон 28 — Караман Кенан 62
Греция — Молдавия 2:0
Голы: Бакасетас Тасос 45+3 (пенальти), Манталос Петрос 51
Косово — Словения 0:1
Гол: Вучкич Харис 22
Польша — Италия 0:0
Исландия — Дания 0:3
Голы: Сигурйонссон Рунар Мар 45 (автогол), Эриксен Кристиан 46, Сков Роберт 61
Франция — Португалия 0:0
Северная Ирландия — Австрия 0:1
Гол: Грегоритч Михаэль 42
Израиль — Чехия 1:2
Голы: Захави Эран 56 — Абу Ханна Хоэль 14 (автогол), Выдра Матей 48
Шотландия — Словакия 1:0
Гол: Дайкс Линдон 54
Сербия — Венгрия 0:1
Гол: Кёнивес Норберт 20
Напомним, что в прошлом туре сборная России обыграла сборную Венгрии (3:2).