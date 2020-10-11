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Россия упустила победу, Англия обыграла Бельгию. Итоги 3-го тура Лиги Наций

11 октября 2020, 23:43

Закончились все матчи 3-го тура Лиги Наций.

Люксембург — Кипр 2:0
Голы: Синани Данел 12, Синани Данел 26

Черногория — Азербайджан 2:0
Голы: Йоветич Стеван 9, Иванович Игор 72

Фарерские острова — Латвия 1:1
Голы: Фэрё Одмар 28 — Икаунекс Янис 25

Лихтенштейн — Гибралтар 0:1
Гол: Де Барр Андре Тжей 10

Испания — Швейцария 1:0
Гол: Ойарсабаль Микель 14

Украина — Германия 1:2
Голы: Малиновский Руслан 77 (пенальти) — Гинтер Маттиас 20, Горецка Леон 49

Андорра — Мальта 0:0

Ирландия — Уэльс 0:0

Казахстан — Албания 0:0

Финляндия — Болгария 2:0
Голы: Тэйлор Роберт 52, Йенсен Фредрик 67

Литва — Беларусь 2:2
Голы: Новиковас Арвидас 7, Лаукжемис Каролис 75 — Лисакович Виталий 59 (пенальти), Александр Сачивко 66

Босния и Герцеговина — Нидерланды 0:0

Англия — Бельгия 2:1
Голы: Рэшфорд Маркус 39 (пенальти), Маунт Мэйсон 65 — Лукаку Ромелу 16 (пенальти)

Хорватия — Швеция 2:1
Голы: Влашич Никола 32, Крамарич Андрей 84 — Берг Маркус 66

Норвегия — Румыния 4:0
Голы: Холанд Эрлинг 13, Серлот Александр 39, Холанд Эрлинг 64, Холанд Эрлинг 74

Армения — Грузия 2:2
Голы: Байрамян Хорен 6, Мхитарян Генрих 88 — Качарава Ника 46, Окриашвили Торнике 74

Эстония — Северная Македония 3:3
Голы: Саппинен Рауно 33, Саппинен Рауно 61, Лиивак Франк 76 (пенальти) — Мяртен Кууск 3 (автогол), Пандев Горан 80, Зайков Гойко 88

Россия — Турция 1:1
Голы: Миранчук Антон 28 — Караман Кенан 62

Греция — Молдавия 2:0
Голы: Бакасетас Тасос 45+3 (пенальти), Манталос Петрос 51

Косово — Словения 0:1
Гол: Вучкич Харис 22

Польша — Италия 0:0

Исландия — Дания 0:3
Голы: Сигурйонссон Рунар Мар 45 (автогол), Эриксен Кристиан 46, Сков Роберт 61

Франция — Португалия 0:0

Северная Ирландия — Австрия 0:1
Гол: Грегоритч Михаэль 42

Израиль — Чехия 1:2
Голы: Захави Эран 56 — Абу Ханна Хоэль 14 (автогол), Выдра Матей 48

Шотландия — Словакия 1:0
Гол: Дайкс Линдон 54

Сербия — Венгрия 0:1
Гол: Кёнивес Норберт 20

Напомним, что в прошлом туре сборная России обыграла сборную Венгрии (3:2).

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Источник: soccer.ru
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nubom
nubom
12 октября в 00:37
Когда выздоровят наши травмированные "иностранцы" - начнем играть. А пока - тянем время...
drug01
drug01
12 октября в 00:30
Спасибо что очко забрали..... Игры пока нет!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
12 октября в 00:09
Как же не хватает Джи и Ильи в центре, Соболева на острие, иначе караул
Red blu
Red blu
12 октября в 00:02
Слишком громкое заявление что упустили победу, на 78-ой минуте могли вообще проиграть если бы штанга не сыграла за наших.
Gahi
Gahi
12 октября в 00:00, ред.
Результат матча конечно разочаровал, первый тайм остался за Россией забили мяч имели хорошие голевые моменты. Второй тайм остался за Турцией которая смогла усилить своими заменами команду и сравнять счёт в этом матче. Чего нельзя сказать о заменах сделанных Черчесовым, которые не усилили а наоборот ослабили игру во втором тайме, так что хорошо что сохранили ничейный результат. Будем надеяться что тренерами сборной будут сделаны правильные выводы от этой игры, чтобы не повторять их а двигаться дальше. Удачи
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон1 (раскрыть)
12 октября в 00:00
Я бы штраф ввел за отсутствие обороны. Есть Кутепов, есть Маслов и Рассказов, но играют ни пойми кто
протон1
протон1
11 октября в 23:54, ред.
было бы хорошо вводить штрафы игрокам который не играли должным образом . или клубу. или сборной. назначить на определение штрафов бубнова и ловчева с их ттд. )
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
11 октября в 23:53
упустила это если с 80 минуты, атут законнвя ничейка
Анпилкин
Анпилкин
11 октября в 23:44
Россия тухловато сыграла
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