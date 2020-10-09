«Спартак-2» уступил «Чайке», «Томь» обыграла «Акрон». Итоги 14-го тура ФНЛ

Закончились матчи 14-го тура ФНЛ.
«Текстильщик» — «Крылья Советов» 0:3
Голы: Сергеев Иван 44, Сергеев Иван 54, Сергеев Иван 65
«Томь» — «Акрон» 2:1
Голы: Давыдов Денис 48, Давыдов Денис 90 — Делькин Артем 43 (пенальти)
«Енисей» — «Велес» 2:0
Голы: Раздорских Никита 14, Кичин Валерий 69 (пенальти)
«Иртыш» — «Торпедо» 0:2
Голы: Калмыков Амур 59, Калмыков Амур 90+3
«Оренбург» — «СКА-Хабаровск» 2:2
Голы: Миронов Алексей 8, Скворцов Алексей 57 — Большаков Кирилл 13, Барков Дмитрий 83
«Спартак-2» — «Чайка» 1:2
Голы: Шитов Виталий 79 — Чочиев Алан 41, Кулик Владислав 64
«Алания» — «Волгарь» 2:0
Голы: Магомедов Бутта 29, Машуков Ислам 67
«Динамо» — «Шинник» 2:0
Голы: Агуреев Даниил 58, Баранов Павел 90+4
«Чертаново» — «Краснодар-2» 1:0
Гол: Левин Гаррик 30
«Нефтехимик» — «Факел» 3:1
Голы: Петров Илья 20 (пенальти), Семенов Андрей 43, Уридия Мераби 67 — Земсков Михаил 37
«Нижний Новгород» — «Балтика» 2:1
Голы: Попов Артем 19, Попов Артем 26 — Маркин Михаил 1
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.