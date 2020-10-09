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«Спартак-2» уступил «Чайке», «Томь» обыграла «Акрон». Итоги 14-го тура ФНЛ

09 октября 2020, 20:28

Закончились матчи 14-го тура ФНЛ.

«Текстильщик» — «Крылья Советов» 0:3
Голы: Сергеев Иван 44, Сергеев Иван 54, Сергеев Иван 65

«Томь» — «Акрон» 2:1
Голы: Давыдов Денис 48, Давыдов Денис 90 — Делькин Артем 43 (пенальти)

«Енисей» — «Велес» 2:0
Голы: Раздорских Никита 14, Кичин Валерий 69 (пенальти)

«Иртыш» — «Торпедо» 0:2
Голы: Калмыков Амур 59, Калмыков Амур 90+3

«Оренбург» — «СКА-Хабаровск» 2:2
Голы: Миронов Алексей 8, Скворцов Алексей 57 — Большаков Кирилл 13, Барков Дмитрий 83

«Спартак-2» — «Чайка» 1:2
Голы: Шитов Виталий 79 — Чочиев Алан 41, Кулик Владислав 64

«Алания» — «Волгарь» 2:0
Голы: Магомедов Бутта 29, Машуков Ислам 67

«Динамо» — «Шинник» 2:0
Голы: Агуреев Даниил 58, Баранов Павел 90+4

«Чертаново» — «Краснодар-2» 1:0
Гол: Левин Гаррик 30

«Нефтехимик» — «Факел» 3:1
Голы: Петров Илья 20 (пенальти), Семенов Андрей 43, Уридия Мераби 67 — Земсков Михаил 37

«Нижний Новгород» — «Балтика» 2:1
Голы: Попов Артем 19, Попов Артем 26 — Маркин Михаил 1

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 октября в 21:20
Давыдов случайность или у Александра Анатольевича открылся дар воскрешать из мертвых: И воззвал Кержаков громким голосом - Денис! иди вон. И встал Денис и забил два.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 октября в 21:06
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 октября в 20:36
    Саню Кержакова с первой победой!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 октября в 20:34
    Оренбург притормаживать стал. А КС наоборот прибавили, все ближе к лидерам подбираются.
    ДСА
    ДСА
    09 октября в 20:30
    Спартаку-2 в Премьер-Лигу не надо.
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