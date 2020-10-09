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Словакия обыграла Ирландию. Итоги полуфиналов стыков к Евро-2020

09 октября 2020, 00:36

Состоялись матчи квалификации Евро-2020полуфиналы стыков, которые вдвое сократили число соискателей путевок на Евро-2020. А уже в ноябре будут сыграны финалы, в которых восемь победителей сегодняшних матчей разыграют четыре последних билета на чемпионат Европы.

Грузия — Беларусь 1:0
Гол: Окриашвили Торнике 7 (пенальти)

Северная Македония — Косово 2:1
Голы: Кололли Бенжамин 16 (автогол), Велкоски Дарко 33 — Хадергьонай Флоран 29

Шотландия — Израиль 0:0 (5:3 пен.)

Норвегия — Сербия 1:2
Голы: Антонсен Норманн Матиас 88 — Милинкович-Савич Сергей 82, Милинкович-Савич Сергей 103

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия 1:1 (3:4 пен.)
Голы: Крунич Раде 14 — МакГинн Нилл 53

Словакия — Ирландия 0:0 (4:2 пен.)

Исландия — Румыния 2:1
Голы: Сигурдссон Гильфи 16, Сигурдссон Гильфи 35 — Максим Александру 62 (пенальти)

Болгария — Венгрия 1:3
Голы: Георгий Йомов 89 — Орбан Вилли 17, Калмар Жолт 47, Николич Неманья 75

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Все комментарии
Martini_1987
Martini_1987
09 октября в 00:41
На евро хотелось бы видеть: Сербию, Исландию, Шотландию и Северную Ирландию.
STVA 1
STVA 1
09 октября в 00:17
Румыния подвела
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 23:55
Как все сложно...
протон1
протон1
08 октября в 22:51
представить только азербайджан_армения!. вот была бы рубка
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
08 октября в 21:48
Хвича стал на шаг ближе к Европе.
drug01
drug01
08 октября в 21:35
Значит счёт по игре.....
David Young
David Young
08 октября в 21:26
Ожидаемый исход.
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