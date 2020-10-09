Словакия обыграла Ирландию. Итоги полуфиналов стыков к Евро-2020

Состоялись матчи квалификации Евро-2020 — полуфиналы стыков, которые вдвое сократили число соискателей путевок на Евро-2020. А уже в ноябре будут сыграны финалы, в которых восемь победителей сегодняшних матчей разыграют четыре последних билета на чемпионат Европы.
Грузия — Беларусь 1:0
Гол: Окриашвили Торнике 7 (пенальти)
Северная Македония — Косово 2:1
Голы: Кололли Бенжамин 16 (автогол), Велкоски Дарко 33 — Хадергьонай Флоран 29
Шотландия — Израиль 0:0 (5:3 пен.)
Норвегия — Сербия 1:2
Голы: Антонсен Норманн Матиас 88 — Милинкович-Савич Сергей 82, Милинкович-Савич Сергей 103
Босния и Герцеговина — Северная Ирландия 1:1 (3:4 пен.)
Голы: Крунич Раде 14 — МакГинн Нилл 53
Словакия — Ирландия 0:0 (4:2 пен.)
Исландия — Румыния 2:1
Голы: Сигурдссон Гильфи 16, Сигурдссон Гильфи 35 — Максим Александру 62 (пенальти)
Болгария — Венгрия 1:3
Голы: Георгий Йомов 89 — Орбан Вилли 17, Калмар Жолт 47, Николич Неманья 75