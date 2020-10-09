Словакия обыграла Ирландию. Итоги полуфиналов стыков к Евро-2020

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09 октября 2020, 00:36

Состоялись матчи квалификации Евро-2020 — полуфиналы стыков, которые вдвое сократили число соискателей путевок на Евро-2020. А уже в ноябре будут сыграны финалы, в которых восемь победителей сегодняшних матчей разыграют четыре последних билета на чемпионат Европы.

Грузия — Беларусь 1:0

Гол: Окриашвили Торнике 7 (пенальти)

Северная Македония — Косово 2:1

Голы: Кололли Бенжамин 16 (автогол), Велкоски Дарко 33 — Хадергьонай Флоран 29

Шотландия — Израиль 0:0 (5:3 пен.)

Норвегия — Сербия 1:2

Голы: Антонсен Норманн Матиас 88 — Милинкович-Савич Сергей 82, Милинкович-Савич Сергей 103

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия 1:1 (3:4 пен.)

Голы: Крунич Раде 14 — МакГинн Нилл 53

Словакия — Ирландия 0:0 (4:2 пен.)

Исландия — Румыния 2:1

Голы: Сигурдссон Гильфи 16, Сигурдссон Гильфи 35 — Максим Александру 62 (пенальти)