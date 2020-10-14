«Краснодар» ведет переговоры с «Ростовом» по Ионову

Сообщается, что полузащитник «Ростова» Алексей Ионов попал в сферу интересов «Краснодара».
В настоящее время стороны ведут переговоры о возможном трансфере футболиста.
Есть высокая вероятность, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Однако «Ростову» еще предстоит найти замену для Ионова.
Напомним, что только недавно Ионов продлил контракт с «Ростовом».
Игроки как листья быстро опадают.
Знают все что это , конечно не впервой
Все равно Ростов наш, будет боевой
Игроки как листья быстро опадают.
Знают все что это , конечно не впервой
Все равно Ростов наш, будет боевой
Краснодар был такой клуб, с надеждой на молодых, а превратился средних легов и стареющих паспортов.
После этого точно за Англию болеть краснодарцам и приходится, ты прав.
Краснодар был такой клуб, с надеждой на молодых, а превратился средних легов и стареющих паспортов.
После этого точно за Англию болеть краснодарцам и приходится, ты прав.
На поле одновременно можно находиться 8 легионерам и вам этого мало? Какой паспорт россиянина сейчас в приоритете? Или вы хотите как хочет Семак, что бы вообще вся команда была из легионеров? Да ещё не забудьте в прибавок Белорусы и другие из ОДКБ на которых не распространяется этот лимит.
Может тогда сразу распустим сборную России?
Разве проблема найти 8 легионеров хорошего качества и своих набрать как воспитанников, так и молодых с потенциалом?
Если конечно набирать всякий бутор, а потом и про лимит вспоминать...
Это проблема кстати не только одного Краснодара.
На поле одновременно можно находиться 8 легионерам и вам этого мало? Какой паспорт россиянина сейчас в приоритете? Или вы хотите как хочет Семак, что бы вообще вся команда была из легионеров? Да ещё не забудьте в прибавок Белорусы и другие из ОДКБ на которых не распространяется этот лимит.
Может тогда сразу распустим сборную России?
Разве проблема найти 8 легионеров хорошего качества и своих набрать как воспитанников, так и молодых с потенциалом?
Если конечно набирать всякий бутор, а потом и про лимит вспоминать...
Это проблема кстати не только одного Краснодара.
Регистрировать новичков может позволить себе только спартак, участники еврокубков заявки закрыли, если и возьмут игрока, то сугубо для использования в РПЛ и кубке.
Регистрировать новичков может позволить себе только спартак, участники еврокубков заявки закрыли, если и возьмут игрока, то сугубо для использования в РПЛ и кубке.
Краснодар "лучшая" академия однако.....
Краснодар "лучшая" академия однако.....
Тут тоже не все знают что Галицкий сказал:
- Спорим через 5 лет за основу на поле выйдут 11 воспитанников.
И все такие ууууу, ааааа..
А за шумом никто не услышал, как Галицкий добавил:
- ну или 11 пенсионеров и сбитых летчиков.
И все удивляются почему то, когда мы покупаем всяких Шишкиных, Янбаевых, Марковых, Ионовых
Тут тоже не все знают что Галицкий сказал:
- Спорим через 5 лет за основу на поле выйдут 11 воспитанников.
И все такие ууууу, ааааа..
А за шумом никто не услышал, как Галицкий добавил:
- ну или 11 пенсионеров и сбитых летчиков.
И все удивляются почему то, когда мы покупаем всяких Шишкиных, Янбаевых, Марковых, Ионовых