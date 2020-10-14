«Краснодар» ведет переговоры с «Ростовом» по Ионову

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14 октября 2020, 10:42

Сообщается, что полузащитник «Ростова» попал в сферу интересов «Краснодара».

В настоящее время стороны ведут переговоры о возможном трансфере футболиста.

Есть высокая вероятность, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Однако «Ростову» еще предстоит найти замену для Ионова.

Напомним, что только недавно Ионов продлил контракт с «Ростовом».