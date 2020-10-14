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«Краснодар» ведет переговоры с «Ростовом» по Ионову

14 октября 2020, 10:42

Сообщается, что полузащитник «Ростова» Алексей Ионов попал в сферу интересов «Краснодара».

В настоящее время стороны ведут переговоры о возможном трансфере футболиста.

Есть высокая вероятность, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Однако «Ростову» еще предстоит найти замену для Ионова.

Напомним, что только недавно Ионов продлил контракт с «Ростовом».

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Все комментарии
протон1
протон1
14 октября в 21:29
зачем им столько полузащиты. есть ведь у них . ионов не тот уровень для краснодара хоть и в сборной играет. одно ясно не доверяют шапи. так надо продать
drive45
drive45
14 октября в 19:21, ред.
Для Ростова осень , снова наступает
Игроки как листья быстро опадают.
Знают все что это , конечно не впервой
Все равно Ростов наш, будет боевой
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
14 октября в 18:23
Осенняя распродажа.
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
14 октября в 17:41
Ростов сливают в пердив , всех распродают
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ -Хостинский- (раскрыть)
14 октября в 16:19
На замену у вас Шапи есть. Шапи совсем обидится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
14 октября в 16:18
Дыма без огня не бывает
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Pashok00786 (раскрыть)
14 октября в 16:13, ред.
Так езжайте в Англию и болейте за их сборную и их клубы. Лимит уже смешон, а вам всё мало.
Краснодар был такой клуб, с надеждой на молодых, а превратился средних легов и стареющих паспортов.
После этого точно за Англию болеть краснодарцам и приходится, ты прав.
-Хостинский-
-Хостинский-
14 октября в 15:48
Пару лет еще побегает , выходя на замену , надо расширять скамейку
Pashok00786
Pashok00786 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
14 октября в 15:42
Да и нафиг эта сборная нужна все равно играют х...во ...хоть лимит хоть не лимит...он в Англии нет никакого лимита и сборная норм играет...а наши даже те кто были толковыми теперь станут линивыми жиртрясами..ибо знают что из-за паспорта они нужны...и цены себе не сложат...бред этот лимит ...все соображающие в футболе люди тебе это подтвердят (глава РФС не в счет они в футболе ноль они только о бабках думают)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 октября в 15:40
Может Утка просто.
Трезвый повар
Трезвый повар
14 октября в 15:28
Если Ионова хотят купить, то надо конечно продавать. Алексей хорошо играл в Ростове, но через год-два он уже пойдёт на спад. Не понимаю зачем Краснодар хочет купить возрастного игрока?
Ravshan878
Ravshan878
14 октября в 15:15
Как я понимаю футбол в Ростове капут. Очень жаль за ПаПу.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Pashok00786 (раскрыть)
14 октября в 14:43
Какой лимит? Вы вообще понимаете, что это такое и какой он на сегодня в России?
На поле одновременно можно находиться 8 легионерам и вам этого мало? Какой паспорт россиянина сейчас в приоритете? Или вы хотите как хочет Семак, что бы вообще вся команда была из легионеров? Да ещё не забудьте в прибавок Белорусы и другие из ОДКБ на которых не распространяется этот лимит.
Может тогда сразу распустим сборную России?
Разве проблема найти 8 легионеров хорошего качества и своих набрать как воспитанников, так и молодых с потенциалом?
Если конечно набирать всякий бутор, а потом и про лимит вспоминать...
Это проблема кстати не только одного Краснодара.
Jake Sully
Jake Sully
14 октября в 14:37
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Madikus (раскрыть)
    14 октября в 14:34
    Можно по знаниям футбольным даже без аватарки понять, за какую команду болеешь.
    Регистрировать новичков может позволить себе только спартак, участники еврокубков заявки закрыли, если и возьмут игрока, то сугубо для использования в РПЛ и кубке.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    14 октября в 14:23
    У меня возникли два вопроса.1. А нафига он нужен Краснодару? 2. А что Ростову и правда хана?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    14 октября в 14:15
    Галицкий глупый однако. Надо всех купленных старичков селить в академию, хотя бы на одни сутки, а потом заявлять их как воспитанников. Вот только тогда Краснодар выйдет 11 своими воспитанниками, а то сейчас всего два с половиной игрока своих, Сафонов, Уткин и 15 минут Шапи.
    Краснодар "лучшая" академия однако.....
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    14 октября в 13:42
    Зенит уже пытался скупать паспортистов. Запилили бы себе отдельную лигу миллиардеров.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    14 октября в 13:35
    Удивляюсь , если это правда. Но для утки сойдет...).
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 октября в 13:31
    Совсем дербанят Ростов, Галицкому надо подумать может Карпина тоже выкупить.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    14 октября в 13:30
    Странное у Краснодара желание. Интересно на кой он им?
    Misha78
    Misha78
    14 октября в 13:14
    А ведь Алексею уже 31 год, усилением точно назвать такой трансфер нельзя.
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ Madikus (раскрыть)
    14 октября в 13:09
    кого с европы? нельзя с европы или ты про лимит не слышал?
    Faustello
    Faustello ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    14 октября в 13:03, ред.
    Просто это как с формулой старика Энштейна, все знаю что Е=mc2, но не все знают что речь идёт о массе покоя)))
    Тут тоже не все знают что Галицкий сказал:
    - Спорим через 5 лет за основу на поле выйдут 11 воспитанников.
    И все такие ууууу, ааааа..
    А за шумом никто не услышал, как Галицкий добавил:
    - ну или 11 пенсионеров и сбитых летчиков.
    И все удивляются почему то, когда мы покупаем всяких Шишкиных, Янбаевых, Марковых, Ионовых
    pomor45
    pomor45
    14 октября в 12:57
    Это глупость даже для утки.
    Faustello
    Faustello ответ Давайте думать (раскрыть)
    14 октября в 12:57
    Я и писал про сборные)))
    Madikus
    Madikus
    14 октября в 12:42
    Галицкий совсем ума лишился ?? ..лига чемпионов ведь на носу!!! Бери нормальных с Европы ..тем более у них закрыто Окно!!! Можно подтянут хотя бы одного... если не медлить!!! Удачи Быкам в ЛЧ
    football is a great game
    football is a great game
    14 октября в 12:39
    Кто в Ростове останется , кем играть в сезоне думают дончане?
    112910415
    112910415
    14 октября в 12:38
    то есть совсем никого нигде не нашли ?!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    14 октября в 12:22
    До первого стакана ....
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