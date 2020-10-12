Нойштедтер вернётся в «Динамо». Контракт будет подписан на год

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12 октября 2020, 21:51

Полузащитник вернется в «Динамо».

По информации источника, сегодня ночью 32-летний футболист прилетит в Москву из Турции для прохождения медобследования. Отмечается, что Роман подпишет договор сроком на один сезон.

«Динамо» решило вернуть Нойштедтера после ухода Тони Шунича в «Бейцзин Гоань».

Нойштедтер играл за «Динамо» в прошлом сезоне, после чего его соглашение не было продлено.

Также ранее появлялась информация, что «Динамо» хочет арендовать защитника лиссабонского «Спортинга».