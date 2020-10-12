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Нойштедтер вернётся в «Динамо». Контракт будет подписан на год

12 октября 2020, 21:51

Полузащитник Роман Нойштедтер вернется в «Динамо».

По информации источника, сегодня ночью 32-летний футболист прилетит в Москву из Турции для прохождения медобследования. Отмечается, что Роман подпишет договор сроком на один сезон.

«Динамо» решило вернуть Нойштедтера после ухода Тони Шунича в «Бейцзин Гоань».

Нойштедтер играл за «Динамо» в прошлом сезоне, после чего его соглашение не было продлено.

Также ранее появлялась информация, что «Динамо» хочет арендовать защитника лиссабонского «Спортинга».

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sv_1969
sv_1969 ответ Gotlib (раскрыть)
13 октября в 18:29
+++)))
Gotlib
Gotlib ответ Gahi (раскрыть)
13 октября в 17:33
Что в этом хорошего? Удача нам не нужна, так как это имя беса, а вот от божьей помощи не откажемся.
zooveterinar
zooveterinar
12 октября в 23:19
Еще один бл....ь " ТОП" -ГОП хердболист!!! Боже , почему мало пишут иговорят о хороших футболистах!!!
Анд-м
Анд-м
12 октября в 23:10
Когда не кого не могу подписать, приходится возвращать
95-shishani-95
95-shishani-95
12 октября в 22:23
Опять папа подсуетился?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 октября в 22:14
Опять папа вмешался!
Zenit_84
Zenit_84
12 октября в 22:03
Ненадолго
particular
particular
12 октября в 22:00
Вырванный из Германии, соблазнённый и натурализованный, он так и не пришёлся ко двору нигде, куда бы его не тащили... Не пришей кобыле хвост...
протон1
протон1
12 октября в 21:59
единственный норм был среди них
sv_1969
sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
12 октября в 21:54
Игрок ни о чем!Только паспорт)
sv_1969
sv_1969
12 октября в 21:53
Ещё один пенсионный фонд)
Big krendel
Big krendel
12 октября в 21:52
А не поздно его брать? Возраст уже 32.
Gahi
Gahi
12 октября в 21:52
Хорошая новость для Динамо. Удачи
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