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ЦСКА интересуется нападающим «Велеса»

13 октября 2020, 14:19

Нападающий «Велеса» Артём Максименко может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщается, в приобретении форварда заинтересован ЦСКА. Скауты московского клуба регулярно посещают матчи «Велеса», наблюдая за игрой футболиста.

Отмечается, что конкуренцию ЦСКА составят «Крылья Советов», которые уже сделали предложение по трансферу Максименко. Кроме того, на игрока претендует ещё один неназванный клуб РПЛ.

В летнее трансферное окно Максименко перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Велес». Первую половину прошлого сезона футболист выступал за «Зенит-2» на правах аренды.

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Faustello
Faustello
13 октября в 16:26
Максименко? Запахло жаренным)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 октября в 15:10
Автор,где статистика?
Leha-ha50
Leha-ha50
13 октября в 15:00
Еще один нападающий??? Ну со Шкуриным понятно, его то сбагрят либо в аренду , либо продадут. А еще кого убирать будут??? Или надеются Чалова спихнуть, так за него много не дадут. Достаточно посмотреть нарезку двух - трех матчей и все будет понятно. Подстраиваться под мяч , при завершении комбинации, Федя разучился. То мимо мяча махнет, то не добежит , то наступит на мяч, то круглый меж ног просочится....В общем растерял парень свои забивные навыки.
Ну а Артем чего же??? Следить можно за кем угодно, а вот покупают не каждого за кем следят. Будем понаблюдать , что дальше будет.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
13 октября в 14:59
очень сомневаюсь в этом))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
13 октября в 14:40
В 22 года уже должен был давно раскрыться.
КЭТиК
КЭТиК
13 октября в 14:39
А по заголовку казалось что игрок из Велес Сарсфилда из Южной Америки
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