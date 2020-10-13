ЦСКА интересуется нападающим «Велеса»

Нападающий «Велеса» Артём Максименко может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, в приобретении форварда заинтересован ЦСКА. Скауты московского клуба регулярно посещают матчи «Велеса», наблюдая за игрой футболиста.
Отмечается, что конкуренцию ЦСКА составят «Крылья Советов», которые уже сделали предложение по трансферу Максименко. Кроме того, на игрока претендует ещё один неназванный клуб РПЛ.
В летнее трансферное окно Максименко перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Велес». Первую половину прошлого сезона футболист выступал за «Зенит-2» на правах аренды.
Ну а Артем чего же??? Следить можно за кем угодно, а вот покупают не каждого за кем следят. Будем понаблюдать , что дальше будет.
Всем здоровья.
Ну а Артем чего же??? Следить можно за кем угодно, а вот покупают не каждого за кем следят. Будем понаблюдать , что дальше будет.
Всем здоровья.