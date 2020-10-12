Полузащитник «Ювентуса» не захотел переходить в «Спартак»

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12 октября 2020, 15:22

Хавбек «Ювентуса» мог перебраться в Россию.

К 33-летнему футболисту проявлял интерес «Спартак». Якобы москвичи даже предложили игроку контракт с зарплатой в 3 млн евро в год, но Хедира ответил отказом.