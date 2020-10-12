Полузащитник «Ювентуса» не захотел переходить в «Спартак»

Хавбек «Ювентуса» Сами Хедира мог перебраться в Россию.
К 33-летнему футболисту проявлял интерес «Спартак». Якобы москвичи даже предложили игроку контракт с зарплатой в 3 млн евро в год, но Хедира ответил отказом.
Полузащитник намерен перебраться в США. Накануне сообщалось, что туринцы предлагали немцу досрочно расторгнуть соглашение, заплатив при этом 4 млн евро из 6 млн положенных за полноценный сезон. Однако футболист отказался. Контракт игрока с «Юве» рассчитан до конца этого сезона.
Отличная новость👍
Отличная новость👍
Якобы москвичи даже предложили игроку контракт с зарплатой в 3 млн евро в год
Якобы москвичи даже предложили игроку контракт с зарплатой в 3 млн евро в год
Обычно в России это к Зениту, а не к Спартаку с его молодежью.
Обычно в России это к Зениту, а не к Спартаку с его молодежью.