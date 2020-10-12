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Полузащитник «Ювентуса» не захотел переходить в «Спартак»

12 октября 2020, 15:22

Хавбек «Ювентуса» Сами Хедира мог перебраться в Россию.

К 33-летнему футболисту проявлял интерес «Спартак». Якобы москвичи даже предложили игроку контракт с зарплатой в 3 млн евро в год, но Хедира ответил отказом.

Полузащитник намерен перебраться в США. Накануне сообщалось, что туринцы предлагали немцу досрочно расторгнуть соглашение, заплатив при этом 4 млн евро из 6 млн положенных за полноценный сезон. Однако футболист отказался. Контракт игрока с «Юве» рассчитан до конца этого сезона.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
13 октября в 02:07
И правильно сделал, что отказался от перехода в РПЛ, если это действительно так!
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
12 октября в 23:35
Пусть валит в свою Америку.
-Хостинский-
-Хостинский-
12 октября в 22:26
Не удивительно ' что даже старик не захотел в недоклуб
SHMEL
SHMEL
12 октября в 20:39
Можно было легко срубить столько бабла, без напряга, но видно он еще хочет поиграть. Через пару лет Зарема вернется к его кандидатуре.
alex074
alex074
12 октября в 20:21
Ну и правильно сделал, один старый немец уже приходил в Спартак, но ничего хорошего из этого не вышло...Только шум и всё
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
12 октября в 20:03
Конечно, сидеть на туринской скамейке теплее, чем на тарасовской
DEIVID 2
DEIVID 2 ответ Lucky luciano (раскрыть)
12 октября в 19:57
Зачем? Ведь можно не играя получать деньги. Кому он не не будет нужен, родному Штутгарту и т.п. клубам? Ещё как нужен.
Bom Bom
Bom Bom
12 октября в 19:56
Это для Спартака хорошо, мы его никак сбросить не можем
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 19:15
Россия не Европа быстро на землю опустят. А цена..???...Ну это дело Федуна , ему не впервой...) . По крайней мере мы болелы не обеднеем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
12 октября в 18:45
Мозес одновременно и интересно, и страшновато с учётом его репутации и цены. Хорошо, что аренда, а там видно будет
Анд-м
Анд-м
12 октября в 18:35
Лучше в МЛС там ему будет комфортнее
kolpino08
kolpino08
12 октября в 18:04
однако не удивительно...
ЧиП
ЧиП
12 октября в 17:32
Нее. Эти пенсионеры 🤬 не нужны. Захотел играю, не захотел не играю.
Отличная новость👍
Lucky luciano
Lucky luciano ответ DEIVID 2 (раскрыть)
12 октября в 17:22, ред.
)у него год по контракту....лучше уйти сейчас и получить выходное пособие в три + от Спартака 3 и будет тоже самое...+Спартак бы дал контракт еще на года 2-3 ,а сейчас он будет сидеть на трибуне и потом будет никому не нужен
Lucky luciano
Lucky luciano
12 октября в 17:20
вот же козлина
berda2003
berda2003
12 октября в 17:16
    За Путина
    За Путина ответ makkie (раскрыть)
    12 октября в 17:14
    Ага ага
    Сп62
    Сп62
    12 октября в 17:13
    Самое интересное, что Хедира об этом предложении ничего не знает. Надо его подключить к соккеру.
    djaich
    djaich
    12 октября в 17:03
    Больше похоже на обычную ложь. Только зачем ее выдумывают? Цену попытаться Хедире хоть как то набить и хоть кому то продать? Никто в здравом уме не станет с этим инвалидом связываться.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    12 октября в 16:57
    Пожалеет об этом
    neukomm
    neukomm ответ Василий 50 (раскрыть)
    12 октября в 16:56
    Эмм.. Написано же)
    Якобы москвичи даже предложили игроку контракт с зарплатой в 3 млн евро в год
    Василий 50
    Василий 50
    12 октября в 16:54
    Интересно, сколько ему предлагали?
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    12 октября в 16:52
    Не хотят в Россию
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    12 октября в 16:48
    Да и хрен с ним
    DEIVID 2
    DEIVID 2
    12 октября в 16:48
    Всё верно. Кто в здравом уме откажется от 6 млн. при этом даже на поле выходить необязательно ради 3 млн. при этом ещё и матчи играть надо? Ответ очевиден.
    DEIVID 2
    DEIVID 2 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    12 октября в 16:46
    Это только Зенит. Читай внимательно. Он в Юве 6 млн. зарабатывает не играя, Спартак же максимум 3 предлагал.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ makkie (раскрыть)
    12 октября в 16:32
    Что Маркизио в Зенит,что Шуррле в Спартак приехали за деньгами.Другие возрастные легионеры Зенита играют отлично,а в Спартак люди с именем просто не едут....
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    12 октября в 16:27
    Косяк Заремы, не смогла убедить турка перейти в спартак на старость нефтяного баблишка заработать.
    makkie
    makkie
    12 октября в 16:23
    33 года - едет зарабатывать.
    Обычно в России это к Зениту, а не к Спартаку с его молодежью.
    Justas Weiss7
    Justas Weiss7
    12 октября в 16:22
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