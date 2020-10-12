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«Спартак» может арендовать защитника МЮ

12 октября 2020, 15:33

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет новый клуб для защитника Маркоса Рохо.

Тренерский штаб «красных дьяволов» не рассчитывает на игрока, аргентинец даже не тренируется с основной командой. Англичане готовы отдать футболиста в аренду. Среди претендентов называются команды, за которые уже выступал Рохо: лиссабонский «Спортинг», «Эстудиантес» и московский «Спартак».

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cska vperiod
cska vperiod
13 октября в 06:05
Все отказыватся играть в спартаке.
Анд-м
Анд-м
12 октября в 18:32
Нормальный вариант для всех . Жаль ,что так не будет
25процентный клоун
25процентный клоун
12 октября в 17:36
Только не защитников ливера, они скмые слабые
ДАША Д
ДАША Д
12 октября в 17:02
Дорогая ненужная игрушка.
Gelious
Gelious
12 октября в 16:29
Он же прям ну совсем плох. Прям совсем-совсем
nubom
nubom
12 октября в 16:15, ред.
Далее последует: "Маркос Рохо отказался переходить в Спартак"...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
12 октября в 15:56
Ну ...в одну воду дважды не входят. Хотя случаи бывали в Российском чемпионате.
spartak kursk
spartak kursk
12 октября в 15:51
Спартаку главное сохранить Жиго,у которого сегодня день рождения и приобрести хорошего опорника..А слухи будем проверять после 16 октября...

Кстати сегодня день рождения у Никиты Павловича Симоняна.Федун мог сделать подарок легенде в виде крепкого усиления
mihaluch
mihaluch
12 октября в 15:48
Спартак уже переарендовал пол АПЛ но только теоретически.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
12 октября в 15:43
А мне Рассказов очень нравится. Ему бы в хорошие тренерские руки попасть это был бы классный защитники уровня сб.России.
STVA 1
STVA 1
12 октября в 15:41
Рохо знаком наш пенсионный фонд)
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
12 октября в 15:40
Не ну Рохо то хорош в сб Аргенины да и в МЮ обедни не портил. То что больше не тянет ад АПЛ это не значит что в нашем пенсионном чемпе себя не найдет.Всяко лучше Рассказова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 октября в 15:38
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 октября в 15:34
    Ну Это врядли...
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