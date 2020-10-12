«Спартак» может арендовать защитника МЮ

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет новый клуб для защитника Маркоса Рохо.
Тренерский штаб «красных дьяволов» не рассчитывает на игрока, аргентинец даже не тренируется с основной командой. Англичане готовы отдать футболиста в аренду. Среди претендентов называются команды, за которые уже выступал Рохо: лиссабонский «Спортинг», «Эстудиантес» и московский «Спартак».
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