«Спартак» может арендовать защитника МЮ

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12 октября 2020, 15:33

Руководство «Манчестер Юнайтед» ищет новый клуб для защитника .

Тренерский штаб «красных дьяволов» не рассчитывает на игрока, аргентинец даже не тренируется с основной командой. Англичане готовы отдать футболиста в аренду. Среди претендентов называются команды, за которые уже выступал Рохо: лиссабонский «Спортинг», «Эстудиантес» и московский «Спартак».