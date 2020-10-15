Стал известен итоговый список номинантов на премию Golden Boy

Издание Tuttosport объявило список из 20 футболистов, которые поборются за звание лучшего молодого игрока в Европе по итогам 2020 года.
Напомним, что по правилам обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
Список номинантов: Митчел Баккер («Пари Сен-Жермен», Нидерланды), Эдуардо Камавинга («Ренн», Франция), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Сержиньо Дест («Барселона», США), Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Райан Гравенберх («Аякс», Нидерланды), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия), Деян Кулусевски («Ювентус», Швеция), Родриго («Реал», Бразилия), Букайо Сака («Арсенал», Англия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Доминик Собослои («Ред Булл Зальцбург», Венгрия), Сандро Тонали («Милан», Италия), Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).
Победитель будет выбран с помощью голосования журналистов ведущих спортивных изданий.
Действующим обладателем приза является нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш.
1 - Холланд (за сумашедший голевой прорыв в Австрии +ЛЧ+Дортмунде) - игрок как будто и не заметил что перешёл на уровень выше (из Зальцбурга в Дортмунд - не слабо так) и в его возрасте наштамповать наштамповать за пол-сезона в Австрии 15 голов, в ЛЧ 8, и за по сезона в БД 13 голов (36) - это топовый результат, которого 90% нападающих в рамках одного сезона не добиваются за всю карьеру.
2 - либо же Дэвис, требл в первом же сезоне, игрок из кажущейся нефутбольной Канады, невероятная скорость, физуха и бешеный талант уже сейчас (а не пустые авансы в прессе)
Дальше я бы расположил Санчо, Камавинга, Фати, Сака и Собослои (хоть в таком же, хоть в другом порядке)
Больше всего вопросов с попаданием в этот список Фабио Силвы - у игрока 13 матчей за карьеру (в профи) и 1 (!!!) гол. Я понимаю что Жорже Мендешу нужно пиарить юнца, но в Италии то чем думают когда его включают?? =))) и Митчел Баккер (каюсь не видел его игры за молодёжку Аякса) - у него вообще 1 (ОДИН) матч на профи уровне =))))
1 - Холланд (за сумашедший голевой прорыв в Австрии +ЛЧ+Дортмунде) - игрок как будто и не заметил что перешёл на уровень выше (из Зальцбурга в Дортмунд - не слабо так) и в его возрасте наштамповать наштамповать за пол-сезона в Австрии 15 голов, в ЛЧ 8, и за по сезона в БД 13 голов (36) - это топовый результат, которого 90% нападающих в рамках одного сезона не добиваются за всю карьеру.
2 - либо же Дэвис, требл в первом же сезоне, игрок из кажущейся нефутбольной Канады, невероятная скорость, физуха и бешеный талант уже сейчас (а не пустые авансы в прессе)
Дальше я бы расположил Санчо, Камавинга, Фати, Сака и Собослои (хоть в таком же, хоть в другом порядке)
Больше всего вопросов с попаданием в этот список Фабио Силвы - у игрока 13 матчей за карьеру (в профи) и 1 (!!!) гол. Я понимаю что Жорже Мендешу нужно пиарить юнца, но в Италии то чем думают когда его включают?? =))) и Митчел Баккер (каюсь не видел его игры за молодёжку Аякса) - у него вообще 1 (ОДИН) матч на профи уровне =))))