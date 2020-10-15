Стал известен итоговый список номинантов на премию Golden Boy

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15 октября 2020, 14:17

Издание Tuttosport объявило список из 20 футболистов, которые поборются за звание лучшего молодого игрока в Европе по итогам 2020 года.

Напомним, что по правилам обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Список номинантов: Митчел Баккер («Пари Сен-Жермен», Нидерланды), («Ренн», Франция), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада), («Бавария», Канада), («Барселона», США ), Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Райан Гравенберх («Аякс», Нидерланды), («Манчестер Юнайтед», Англия), («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), («Челси», Англия), («Ювентус», Швеция), Родриго («Реал», Бразилия), («Арсенал», Англия), («Боруссия» Дортмунд, Англия), («Ред Булл Зальцбург», Венгрия), («Милан», Италия), («Манчестер Сити», Испания), («Реал», Бразилия).

Победитель будет выбран с помощью голосования журналистов ведущих спортивных изданий.

Действующим обладателем приза является нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш.