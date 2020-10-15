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Стал известен итоговый список номинантов на премию Golden Boy

15 октября 2020, 14:17

Издание Tuttosport объявило список из 20 футболистов, которые поборются за звание лучшего молодого игрока в Европе по итогам 2020 года.

Напомним, что по правилам обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

Список номинантов: Митчел Баккер («Пари Сен-Жермен», Нидерланды), Эдуардо Камавинга («Ренн», Франция), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Сержиньо Дест («Барселона», США), Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Райан Гравенберх («Аякс», Нидерланды), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия), Деян Кулусевски («Ювентус», Швеция), Родриго («Реал», Бразилия), Букайо Сака («Арсенал», Англия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Доминик Собослои («Ред Булл Зальцбург», Венгрия), Сандро Тонали («Милан», Италия), Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

Победитель будет выбран с помощью голосования журналистов ведущих спортивных изданий.

Действующим обладателем приза является нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:14
Холланд получит, я думаю.
Но могут учитывать командные трофеи и отдать приз Альфонсо Дэвису.
рус фан
рус фан
вчера в 00:42
Холланд на мой взгляд поярче всех смотрится из молодежи, ему отдаю первое место.
Слайш
Слайш ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
15 октября в 21:30
точняк, про него забыл.. Значит либо Девис, либо Холланд
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
15 октября в 17:58
Холланд выиграет, хотя Санчо и Гринвуда тоже надо отметить
St David
St David
15 октября в 17:54
Холланд, Санчо, Дэвис, Гринвуд
Анд-м
Анд-м
15 октября в 16:42
Я бы ГБ Санчо дал, но скорее всего Девис получит за 5 трофеев в году
Шишанутый
Шишанутый
15 октября в 16:18
    shlifen
    shlifen
    15 октября в 15:42
    Если объективно оценивать то либо:
    1 - Холланд (за сумашедший голевой прорыв в Австрии +ЛЧ+Дортмунде) - игрок как будто и не заметил что перешёл на уровень выше (из Зальцбурга в Дортмунд - не слабо так) и в его возрасте наштамповать наштамповать за пол-сезона в Австрии 15 голов, в ЛЧ 8, и за по сезона в БД 13 голов (36) - это топовый результат, которого 90% нападающих в рамках одного сезона не добиваются за всю карьеру.
    2 - либо же Дэвис, требл в первом же сезоне, игрок из кажущейся нефутбольной Канады, невероятная скорость, физуха и бешеный талант уже сейчас (а не пустые авансы в прессе)

    Дальше я бы расположил Санчо, Камавинга, Фати, Сака и Собослои (хоть в таком же, хоть в другом порядке)

    Больше всего вопросов с попаданием в этот список Фабио Силвы - у игрока 13 матчей за карьеру (в профи) и 1 (!!!) гол. Я понимаю что Жорже Мендешу нужно пиарить юнца, но в Италии то чем думают когда его включают?? =))) и Митчел Баккер (каюсь не видел его игры за молодёжку Аякса) - у него вообще 1 (ОДИН) матч на профи уровне =))))
    Нази
    Нази
    15 октября в 15:38
    Просто россыпь талантов! Но скорее Денис обладатель кубка Лиги чемпионов .
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Слайш (раскрыть)
    15 октября в 15:11
    Конечно.

    Так же и Дэвис не замечал игроков "Барселоны" на поле =)
    Faustello
    Faustello
    15 октября в 14:54
    Голден бой - это контракты наших молодых паспортистов, которым в 18-19 уже по ляму в месяц отстегивают непонятно за что...
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    15 октября в 14:38
    Забалотный,вендел?
    Puni
    Puni
    15 октября в 14:32
    Холланд или Альфонсо. Фати пока не дорос, в прошлом сезоне играл максимум как игрок ротации. Поэтому он пусть в след раз поборется.
    Слайш
    Слайш
    15 октября в 14:28
    Фати или Холланд.. других вариантов не вижу
    нечитайло
    нечитайло
    15 октября в 14:24
    Ещё отсеятся
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    15 октября в 14:18
    Очталось только выбрать...
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