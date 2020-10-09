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Калверт-Льюин — лучший игрок АПЛ в сентябре. У него 5 голов в 3 матчах

09 октября 2020, 13:27

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком АПЛ в сентябре.

23-летний форвард сборной Англии забил 5 голов в 3 сентябрьских матчах Английской Премьер-Лиги. Также на награду претендовали Патрик Бэмфорд («Лидс»), Хамес Родригес («Эвертон»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джейми Варди («Лестер»), Тарик Лемпти («Брайтон») и Садио Мане («Ливерпуль»).

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ 773sergeytank (раскрыть)
09 октября в 22:43
Почему левых?
773sergeytank
773sergeytank ответ Legend 6 (раскрыть)
09 октября в 21:40
Из которых половина левых как и у португальца.
Legend 6
Legend 6 ответ 773sergeytank (раскрыть)
09 октября в 20:06
Заметь, с 6 золотыми мячами)
А если бы еще и пенальти бил как заднеприводный марокканский транспорт, то было бы все 9 мячей.
773sergeytank
773sergeytank ответ Legend 6 (раскрыть)
09 октября в 15:52
И уж тем более не каталонский чипсоед!!!
Legend 6
Legend 6
09 октября в 13:30
Это вам не туринский штатный пенальтист!!!💪
STVA 1
STVA 1
09 октября в 13:30
Правильный выбор!
shlomo
shlomo
09 октября в 13:28
Молодец, продолжай в том же духе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 октября в 13:28
Вот он жжОт...
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