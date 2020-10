Калверт-Льюин — лучший игрок АПЛ в сентябре. У него 5 голов в 3 матчах

Нападающий «Эвертона» признан лучшим игроком АПЛ в сентябре.

23-летний форвард сборной Англии забил 5 голов в 3 сентябрьских матчах Английской Премьер-Лиги. Также на награду претендовали Патрик Бэмфорд («Лидс»), Хамес Родригес («Эвертон»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джейми Варди («Лестер»), Тарик Лемпти («Брайтон») и Садио Мане («Ливерпуль»).

Introducing your September @EASPORTSFIFA Player of the Month…



👏 🔷 @CalvertLewin14 🔷 👏#PLAwards pic.twitter.com/ZgoS68qg6x