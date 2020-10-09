Калверт-Льюин — лучший игрок АПЛ в сентябре. У него 5 голов в 3 матчах

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком АПЛ в сентябре.
23-летний форвард сборной Англии забил 5 голов в 3 сентябрьских матчах Английской Премьер-Лиги. Также на награду претендовали Патрик Бэмфорд («Лидс»), Хамес Родригес («Эвертон»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Джейми Варди («Лестер»), Тарик Лемпти («Брайтон») и Садио Мане («Ливерпуль»).
Introducing your September @EASPORTSFIFA Player of the Month…— Premier League (@premierleague) October 9, 2020
👏 🔷 @CalvertLewin14 🔷 👏#PLAwards pic.twitter.com/ZgoS68qg6x
А если бы еще и пенальти бил как заднеприводный марокканский транспорт, то было бы все 9 мячей.
А если бы еще и пенальти бил как заднеприводный марокканский транспорт, то было бы все 9 мячей.