Анчелотти признан лучшим тренером АПЛ по итогам сентября

Главный тренер «Эвертона» признан лучшим наставником Английской Премьер-Лиги по итогам сентября.

В сентябре подопечные Анчелотти одержали три победы в первых трех матчах нового сезона АПЛ . Также на награду претендовали: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Дин Смит («Астон Вилла»).

В октябре «Эвертон» добыл четвертую победу в турнире и в настоящее время занимает первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Congratulations, @MrAncelotti on being named @BarclaysFooty #PL Manager of the Month for September! 👏#EFC 🔵 pic.twitter.com/YXUYB0QeTz