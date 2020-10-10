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Рэшфорд станет кавалером Ордена Британской империи

10 октября 2020, 01:17

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд станет кавалером Ордена Британской империи.

22-летнего футболиста наградят за помощь детям из малоимущих семей. В частности, по инициативе игрока правительство продлило выдачу бесплатного питания школьникам во время летних каникул в связи с пандемией коронавируса.

Также Рэшфорд собрал 20 млн фунтов на благотворительность.

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Все комментарии
hoper
hoper ответ hoper (раскрыть)
12 октября в 18:12
А вам одну точку подарили за то какую.Цена точки -кубок ЛЧ
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sparxx2 (раскрыть)
11 октября в 08:21, ред.
Бэйла лучше бы взяли,он хорошо клюшкой орудует. Если брат начнёт гнать пургу,он быстро всю дурь выбьет. Масонской Ложе нужен толковый инквизитор.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ hoper (раскрыть)
11 октября в 08:21
    sparxx2
    sparxx2
    11 октября в 00:55
    Не, ну после 6 можно и награду взять)))) Считаю что пора и весь Sevenpool на ковёр звать: так або94ся ещё нужно уметь.
    hoper
    hoper ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    10 октября в 19:44
    Скамину не забудьте.Он вам ещё одного ушастого подарит.По братски
    dzvinka
    dzvinka
    10 октября в 10:20, ред.
    круто, теперь будет два кавалера, Рэш и Харри
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Tommy Lee (раскрыть)
    10 октября в 08:08
    если бы не вступил,то может быть и не с подскользнулся))))
    Tommy Lee
    Tommy Lee ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    10 октября в 07:39
    Ахххаа

    30 декабря 2006

    Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал кавалером Ордена Британской Империи.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    10 октября в 07:30
    всё таки надо вступить в масонское общество - может пенальти будут давать чаще,чем 1 раз за матч и удалять соперника,а не партнёра. Смотрю САФ успешно своих продвигает в орден.
    cska vperiod
    cska vperiod
    10 октября в 05:17
    Молодец негритёнок!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    10 октября в 04:47
    Молодец, хорошее дело сделал, но ему теперь надо состедоточится на футболе
    BBK33
    BBK33
    10 октября в 01:35
    Рэш- красавчик! Уважаю!
    Gahi
    Gahi
    10 октября в 01:30
    Молодец за такое можно только порадоваться за Рэшфорда. За помощь людям. Респект
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