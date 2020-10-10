Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд станет кавалером Ордена Британской империи.
22-летнего футболиста наградят за помощь детям из малоимущих семей. В частности, по инициативе игрока правительство продлило выдачу бесплатного питания школьникам во время летних каникул в связи с пандемией коронавируса.
Также Рэшфорд собрал 20 млн фунтов на благотворительность.
30 декабря 2006
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал кавалером Ордена Британской Империи.
30 декабря 2006
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард стал кавалером Ордена Британской Империи.