Лэмпард: «Нам противостоял очень сложный соперник»

Наставник «Челси» прокомментировал результат матча с «Саутгемптоном» в рамках 5-го тура АПЛ .

Я разочарован, мои игроки тоже. И это понятно, поскольку в первом тайме мы продемонстрировали футбол высокого уровня, забили дважды и могли отличиться еще.

Гол, пропущенный перед перерывом, заметно меняет ход матча. Мы позволили сопернику сравнять счет, затем снова вышли вперед, а затем пропустили в концовке после стандарта. Это разочаровывает. Мы должны набирать максимум очков на своем поле против таких команд, но при этом нельзя забывать об их уровне. Нам противостоял очень сложный, отлично организованный соперник. Во втором тайме им удалось вернуться в игру, мы должны были отреагировать на это лучшим образом.