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Лэмпард: «Нам противостоял очень сложный соперник»

18 октября 2020, 10:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 3Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча с «Саутгемптоном» в рамках 5-го тура АПЛ.

Я разочарован, мои игроки тоже. И это понятно, поскольку в первом тайме мы продемонстрировали футбол высокого уровня, забили дважды и могли отличиться еще.

Гол, пропущенный перед перерывом, заметно меняет ход матча. Мы позволили сопернику сравнять счет, затем снова вышли вперед, а затем пропустили в концовке после стандарта. Это разочаровывает. Мы должны набирать максимум очков на своем поле против таких команд, но при этом нельзя забывать об их уровне. Нам противостоял очень сложный, отлично организованный соперник. Во втором тайме им удалось вернуться в игру, мы должны были отреагировать на это лучшим образом.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
18 октября в 14:35
игра с Саутом напоминала игру с ВБА, так же треху пропустили, только на этот раз Челси выходил вперед, а святые сокращали разрыв.

PS когда Лэмпард перестанет кепку ставить на раму, когда уволят?
Бубнин
Бубнин
18 октября в 12:49
"Мы должны набирать очки..." . Все эти тренерские интервью какой-то автогенератор пишет.
dimagas2
dimagas2
18 октября в 12:24
Если просто забивать больше чем пропускать то так далеок не заедешь.Иногда и в доп.время глупые и не логичные голы залетают,впрочем как и в основное время.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 октября в 11:31
Других в АПЛ не бывает, только сложные и организованные. В прошлом году Саутгемптон с выезда на Стамфорд Бридж вообще три очка привез.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
18 октября в 11:30, ред.
Надо ставить игру в обороне. В обороне те же проблемы что и в прошлом сезоне. Они никак не решаются, только еще хуже играют. Вторая ничья 3-3 и все из-за ошибок в обороне. С такой игрой в четверку не попасть, будет ли Лэмпард тренером Челси после этого сезона, вот вопрос.
VAN ARM
VAN ARM
18 октября в 11:25
просто настройки плохо крутишь))) состав позволяет многое достичь))
Zenit_84
Zenit_84
18 октября в 11:20
Многовато пропустил Челси
Q-J-G
Q-J-G
18 октября в 10:49, ред.
Если в планах выигрывать трофеи, то такого соперника надо обыгрывать в домашнем матче... Этот сильный соперник в домашнем матче проиграл 2:5 Тоттенхем, и с минимальным преимуществом 1:0 обыграл аутсайдера АПЛ Бернли-18 место, три игры, ноль-очк.. Никому ненужная обычная лирика, тренера проигравшей команды, которая должна была выигрывать у команды такого уровня...
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