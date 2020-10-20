Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“ ещё в 2018 году»

Главный тренер «Вильярреала» рассказал о периоде работы с нападающим . Испанский специалист тренировал форварда в ПСЖ в сезоне 2017/2018.

Мбаппе серьезно подумывал о переходе в «Реал», потому что ему очень нравится этот клуб. Он был очень взволнован, когда услышал об интересе с их стороны.