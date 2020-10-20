Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“ ещё в 2018 году»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал о периоде работы с нападающим Килианом Мбаппе. Испанский специалист тренировал форварда в ПСЖ в сезоне 2017/2018.
Мбаппе серьезно подумывал о переходе в «Реал», потому что ему очень нравится этот клуб. Он был очень взволнован, когда услышал об интересе с их стороны.
Я не хотел, чтобы он уходил. Я поговорил с ним и его отцом, чтобы убедить его, что он должен остаться. Не так просто уйти из ПСЖ.
Напомним, что «Реал» всё ещё остаётся главным претендентом на подписание Мбаппе.