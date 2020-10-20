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Эмери: «Мбаппе хотел перейти в „Реал“ ещё в 2018 году»

сегодня, 10:02

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал о периоде работы с нападающим Килианом Мбаппе. Испанский специалист тренировал форварда в ПСЖ в сезоне 2017/2018.

Мбаппе серьезно подумывал о переходе в «Реал», потому что ему очень нравится этот клуб. Он был очень взволнован, когда услышал об интересе с их стороны.

Я не хотел, чтобы он уходил. Я поговорил с ним и его отцом, чтобы убедить его, что он должен остаться. Не так просто уйти из ПСЖ.

Напомним, что «Реал» всё ещё остаётся главным претендентом на подписание Мбаппе.

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beefs
beefs
сегодня в 10:17
не все так просто...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:10
Но решил остаться середняком до 21 года...
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