Тухель: «Погба остаётся одним из лучших полузащитников в мире»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» дал комментарий накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Погба (Прим. — игрок «Манчестер Юнайтед») остаётся ключевым игроком, который благодаря своему таланту является одним из лучших полузащитников в мире. Очевидно, что нам будет необходимо остановить его, как и Бруну Фернандеша, который делает много голевых передач.

Погба и Фернандеш — ключевые игроки полузащиты. Вместе с Неманьей Матичем они представляют огромную силу. В МЮ играют сверхбыстрые нападающие. Для меня это одна из самых сильных команд Европы в том, что касается перехода в атаку.

Мы хотим владеть мячом, играть и навязывать сопернику свой футбол. Но нам необходимо показать качественный контрпрессинг, чтобы предотвращать их контратаки, в особенности помня о том, что соперник также очень эффективен на стандартах.