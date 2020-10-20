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Тухель: «Погба остаётся одним из лучших полузащитников в мире»

сегодня, 05:19
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель дал комментарий накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Погба (Прим. — игрок «Манчестер Юнайтед») остаётся ключевым игроком, который благодаря своему таланту является одним из лучших полузащитников в мире. Очевидно, что нам будет необходимо остановить его, как и Бруну Фернандеша, который делает много голевых передач.

Погба и Фернандеш — ключевые игроки полузащиты. Вместе с Неманьей Матичем они представляют огромную силу. В МЮ играют сверхбыстрые нападающие. Для меня это одна из самых сильных команд Европы в том, что касается перехода в атаку.

Мы хотим владеть мячом, играть и навязывать сопернику свой футбол. Но нам необходимо показать качественный контрпрессинг, чтобы предотвращать их контратаки, в особенности помня о том, что соперник также очень эффективен на стандартах.

Тухель также подчеркнул, что с МЮ не сыграют Мауро Икарди, Марко Верратти, Леандро Паредес, Тило Керер и Хуан Бернат. Ранее наставник парижан заверил, что форвард команды Неймар выйдет на поле в игре с манкунианцами.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 10:01, ред.
Распиаренное ничтожество) Широков и то круче
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:13
Лучший только для Тухеля.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:16
Как этот негр может быть одним из лучших если он уже пару лет вообще не играет.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 05:37
Годы то идут, а мечта-поиграть в Реале все дальше и дальше
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:21
И одним из самых ленивых)
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