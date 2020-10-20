Тухель: «Погба остаётся одним из лучших полузащитников в мире»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель дал комментарий накануне матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Погба (Прим. — игрок «Манчестер Юнайтед») остаётся ключевым игроком, который благодаря своему таланту является одним из лучших полузащитников в мире. Очевидно, что нам будет необходимо остановить его, как и Бруну Фернандеша, который делает много голевых передач.
Погба и Фернандеш — ключевые игроки полузащиты. Вместе с Неманьей Матичем они представляют огромную силу. В МЮ играют сверхбыстрые нападающие. Для меня это одна из самых сильных команд Европы в том, что касается перехода в атаку.
Мы хотим владеть мячом, играть и навязывать сопернику свой футбол. Но нам необходимо показать качественный контрпрессинг, чтобы предотвращать их контратаки, в особенности помня о том, что соперник также очень эффективен на стандартах.
Тухель также подчеркнул, что с МЮ не сыграют Мауро Икарди, Марко Верратти, Леандро Паредес, Тило Керер и Хуан Бернат. Ранее наставник парижан заверил, что форвард команды Неймар выйдет на поле в игре с манкунианцами.