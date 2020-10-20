Каррагер: «„Ливерпуль“ должен купить Упамекано, чтобы заменить ван Дейка»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что в зимнее трансферное окно «красные» должны приобрести хорошего защитника, чтобы заменить травмированного Вирджила ван Дейка.
Следующим крупным подписанием «Ливерпуля» должен стать центральный защитник. Деян Ловрен ушел, но они не заменили его, поэтому у «Ливерпуля» есть только три центральных защитника. Матип всегда травмирован, а игра Джо Гомеса вызывает вопросы.
Нет никаких сомнений в том, что «Ливерпуль» должен будет потратиться следующим летом. Но теперь [из-за травмы ван Дейка] они будут активными на рынке уже в январе.
Я считаю, что им нужно приобрести Дайота Упамекано. Ван Дейк лучше играет в воздухе, но это не имеет значения. Заплатите большую сумму, чтобы этот трансфер был осуществлён уже первого января.
Нужен еще один топовый центр.деф, или окого того.
Нужен еще один топовый центр.деф, или окого того.