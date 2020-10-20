Каррагер: «„Ливерпуль“ должен купить Упамекано, чтобы заменить ван Дейка»

Бывший футболист «Ливерпуля» считает, что в зимнее трансферное окно «красные» должны приобрести хорошего защитника, чтобы заменить травмированного .

Следующим крупным подписанием «Ливерпуля» должен стать центральный защитник. Деян Ловрен ушел, но они не заменили его, поэтому у «Ливерпуля» есть только три центральных защитника. Матип всегда травмирован, а игра Джо Гомеса вызывает вопросы.

Нет никаких сомнений в том, что «Ливерпуль» должен будет потратиться следующим летом. Но теперь [из-за травмы ван Дейка] они будут активными на рынке уже в январе.

Я считаю, что им нужно приобрести Дайота Упамекано. Ван Дейк лучше играет в воздухе, но это не имеет значения. Заплатите большую сумму, чтобы этот трансфер был осуществлён уже первого января.