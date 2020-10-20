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Каррагер: «„Ливерпуль“ должен купить Упамекано, чтобы заменить ван Дейка»

сегодня, 08:28

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что в зимнее трансферное окно «красные» должны приобрести хорошего защитника, чтобы заменить травмированного Вирджила ван Дейка.

Следующим крупным подписанием «Ливерпуля» должен стать центральный защитник. Деян Ловрен ушел, но они не заменили его, поэтому у «Ливерпуля» есть только три центральных защитника. Матип всегда травмирован, а игра Джо Гомеса вызывает вопросы.

Нет никаких сомнений в том, что «Ливерпуль» должен будет потратиться следующим летом. Но теперь [из-за травмы ван Дейка] они будут активными на рынке уже в январе.

Я считаю, что им нужно приобрести Дайота Упамекано. Ван Дейк лучше играет в воздухе, но это не имеет значения. Заплатите большую сумму, чтобы этот трансфер был осуществлён уже первого января.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 10:10, ред.
да многие говорили, в том числе и мы тут на соккере, что после ухода Ловрена нужен центр деф, ибо у нас полюбому 1-2 по ходу сезона вылетает... В этот раз и "хода сезона" особо ждать не пришлось... а кто остались то? Матип и Гомес которые оба тоже склонны к травмам... и что теперь будет? ТО то уже закрыто.
Нужен еще один топовый центр.деф, или окого того.
Bags_Banny
Bags_Banny
сегодня в 09:42
И губо-закатачную машину в придачу)
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 09:29
Ливерпуль должен купить кого-то на замену Оливеру,а то тот в последней игре знатно переобулся.Гы)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:00
Дак он же подлечится, зачем его менять?
Gahi
Gahi
сегодня в 08:30
Нужно делать быстрей. Удачи
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