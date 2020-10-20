Б. Фернандеш: «Менталитет МЮ — побеждать. Мы хотим выиграть трофеи»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дал комментарий накануне матча с «Пари Сен-Жермен» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Когда вы играете за такой клуб, как «Юнайтед», вы должны думать о трофеях. Я не знаю, выиграем ли мы, но важно бороться за это. Менталитет «Юнайтед» — постоянно побеждать. Было бы здорово, если мы бы смогли выиграть трофеи в этом сезоне, и мы хотим это сделать.