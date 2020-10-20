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Б. Фернандеш: «Менталитет МЮ — побеждать. Мы хотим выиграть трофеи»

сегодня, 07:25
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22:00 Не начался

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий накануне матча с «Пари Сен-Жермен» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Когда вы играете за такой клуб, как «Юнайтед», вы должны думать о трофеях. Я не знаю, выиграем ли мы, но важно бороться за это. Менталитет «Юнайтед» — постоянно побеждать. Было бы здорово, если мы бы смогли выиграть трофеи в этом сезоне, и мы хотим это сделать.

Ранее стало известно, что в матче с ПСЖ Фернандеш будет капитаном МЮ в отсутствие Харри Магуайра.

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Все комментарии
Spellman
Spellman
сегодня в 10:27
Скорее всего, при всей моей любви к МЮ, мизер шансов на победу мало. Буду рад ошибаться конечно, но заоблачных надежд не питаю.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:13
Побеждайте,ставлю на вас!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:11
не в этом сезоне это точно))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:33
Желающих слишком много, все хотят выиграть трофеи, так что надо сильно постараться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:27
Бруно не в ту команду попал. Былой МЮ с уходом САФа потерялся
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:25
посмотрим на ваш менталитет)
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