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Цыганков: «Отсутствие Роналду нам на руку. Верим, что можем победить»

сегодня, 06:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус19:55 Не начался

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков в преддверии матча с «Ювентусом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду в заявке на игру. На прошлой неделе стало известно, что форвард «бьянконери» заразился коронавирусом.

Отсутствие Роналду — хорошая новость для нас. Это выдающийся футболист, великий чемпион и бомбардир. Конечно, это нам поможет.

Уверен, что наш тренерский штаб выберет правильный план на игру, и наша задача как игроков — следовать ему. Мы верим, что можем победить. И каждый из нас сделает всё, чтобы добиться этого.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:14
Тут хоть бы ничейку урвали
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:12
Не поможет. Влетят киевляне туринцам по крупному.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:48
Роналду последнее время - это больше проблема для Юве, чем усиление. Тянет одеяло на себя, ради своей статы и только больше портит, чем помогает команде. Плюс возраст даёт о себе знать, уже не так мобилен, нет той скорости. Так что отсутствие КР - это скорее усиление Юве.
pavkur
pavkur
сегодня в 07:40
Это хохлам не поможет, Ювентусу удачи!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:10
всякое может быть))хорошей игры))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:26
Радуется болезни человека, что за люди живут сейчас на украине.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:23
Я бы так не сказал!Сборная без Рона хорошо играет и тут может тоже произойти!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:20
Эти могут настроиться и победить
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