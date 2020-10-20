Цыганков: «Отсутствие Роналду нам на руку. Верим, что можем победить»

Вингер киевского «Динамо» в преддверии матча с «Ювентусом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал отсутствие в заявке на игру. На прошлой неделе стало известно, что форвард «бьянконери» заразился коронавирусом.

Отсутствие Роналду — хорошая новость для нас. Это выдающийся футболист, великий чемпион и бомбардир. Конечно, это нам поможет.

Уверен, что наш тренерский штаб выберет правильный план на игру, и наша задача как игроков — следовать ему. Мы верим, что можем победить. И каждый из нас сделает всё, чтобы добиться этого.