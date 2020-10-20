Нето: «Гризманн многое даст „Барселоне“, как делал до сих пор»

Голкипер «Барселоны» Нето поделился мнением о своём одноклубнике . Французский форвард подвергается серьёзной критике за игру в каталонском клубе.

Я вижу, что Гризманн в порядке, как и всегда. Мы знаем, как всё работает в этой профессии. Я вижу, что он в порядке, счастлив и продолжает работать. Сезон очень длинный. Гризманн многое даст «Барселоне», как делал до сих пор.

Нето также высказался о предстоящей игре с «Ференцварошем» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы с нетерпением ждём отличного старта этого розыгрыша Лиги чемпионов. Мы полны энтузиазма и хотим проявить себя в этой встрече. Это важный матч. Нам нужен хороший результат, в том числе, потому что мы знаем, как важно побеждать дома.

Мы с большим уважением относимся к «Ференцварошу». Нам придётся приложить все усилия, потому что у них есть прекрасная возможность досадить нам и они постараются ей воспользоваться.

Они уже обыгрывали некоторые серьёзные команды в квалификации, и нам не будет легко с ними. Но мы будем биться, чтобы получить положительный результат.