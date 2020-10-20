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Нето: «Гризманн многое даст „Барселоне“, как делал до сих пор»

сегодня, 07:39
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Голкипер «Барселоны» Нето поделился мнением о своём одноклубнике Антуане Гризманне. Французский форвард подвергается серьёзной критике за игру в каталонском клубе.

Я вижу, что Гризманн в порядке, как и всегда. Мы знаем, как всё работает в этой профессии. Я вижу, что он в порядке, счастлив и продолжает работать. Сезон очень длинный. Гризманн многое даст «Барселоне», как делал до сих пор.

Нето также высказался о предстоящей игре с «Ференцварошем» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мы с нетерпением ждём отличного старта этого розыгрыша Лиги чемпионов. Мы полны энтузиазма и хотим проявить себя в этой встрече. Это важный матч. Нам нужен хороший результат, в том числе, потому что мы знаем, как важно побеждать дома.

Мы с большим уважением относимся к «Ференцварошу». Нам придётся приложить все усилия, потому что у них есть прекрасная возможность досадить нам и они постараются ей воспользоваться.

Они уже обыгрывали некоторые серьёзные команды в квалификации, и нам не будет легко с ними. Но мы будем биться, чтобы получить положительный результат.

Ожиданиями от матча также поделился главный тренер «Барселоны» Рональд Куман.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:10
Занятно, но не только Гризманн, но и ещё целый ряд французских чемпионов мира последние пару лет преследуют неудачи, либо мучаются травмами, либо не могут набрать былую форму: Умтити, Дембеле, Лемар, Рами, Погба, Жиру, по целому сезону из-за тяжёлых болячек пропустили Товен, Фекир и Эрнандес. Видимо какая-то расплата за успех..
Legend 6
Legend 6 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:07
У меня в последнее время ощущение, что его должно прорвать) и он начнет забивать.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 08:38
Мне тоже.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 08:29
Мне кажется дело в стиле игры
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:13
Со слабыми командами ему вполне могут доверить играть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:02
Гризман пока явно не оправдывает ни надежд, ни вложенных в него денег. Просто удивительное снижение полезности. В Атлетико парень был просто незаменим, а тут ну никак не может раскрыться. С чем это связано , трудно сказать??? Может сам стиль Барселоны, которая стремится к тотальному владению мячом не подходит. В Атлетико он играл на открытом пространстве, ведь команда играла от обороны. А тут больше позиционных атак, где Гризман очень часто просто теряется. Надо тренеру разбираться с этой ситуацией. Парень бесспорно талантлив, но что то пошло не так.
Посмотрим , чем нас Гризман порадует в этом сезоне и в чемпионате, и в ЛЧ.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 07:41
У Гриза еще есть запас прочности
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