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Сульшер: «Матч с ПСЖ станет для нас серьёзнейшей проверкой»

сегодня, 05:48
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Во время жеребьёвки нам достался один финалист Лиги чемпионов (Прим. — «Пари Сен-Жермен») и «Лейпциг», который дошёл до полуфинала. Также мы сможем поприветствовать [экс-игрока МЮ] Рафаэля [выступающего за «Истанбул»]. Фантастическая группа для нас. Эта команда впервые сыграет против лучших. А матч с ПСЖ на данный момент, пожалуй, станет нашим серьёзнейшим тестом.

Конечно, та победа над ПСЖ в 2019 году — это история для нас, она уже в прошлом. Замечательная история, но она никак не влияет на эту игру. Мы другие, они другие, и этап турнира тоже другой.

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Все комментарии
Spellman
Spellman
сегодня в 10:26
у МЮ очень мало шансов в этом матче. Я даже не могу представить банально за счет чего МЮ может победить. Даже ничью представить сложно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:12
Надо дать бой!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:46
Так то он прав, но жаль что остались без Магуаера и Кавани
ДСА
ДСА
сегодня в 06:39
ПСЖ посильнее будет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:24
Страшно за МЮ)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:07
На сегодняшний день МЮ слабей по составу.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:01
Посмотрим, на вашу игру....
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