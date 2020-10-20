Сульшер: «Матч с ПСЖ станет для нас серьёзнейшей проверкой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Во время жеребьёвки нам достался один финалист Лиги чемпионов (Прим. — «Пари Сен-Жермен») и «Лейпциг», который дошёл до полуфинала. Также мы сможем поприветствовать [экс-игрока МЮ ] Рафаэля [выступающего за «Истанбул»]. Фантастическая группа для нас. Эта команда впервые сыграет против лучших. А матч с ПСЖ на данный момент, пожалуй, станет нашим серьёзнейшим тестом.