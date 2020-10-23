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Дроздов: «Благодаря Миранчуку на РПЛ могут обратить внимание клубы топ-лиг»

сегодня, 03:54

Экс-игрок «Локомотива» Юрий Дроздов прокомментировал гол россиянина Алексея Миранчука в дебютном матче за «Аталанту» в ворота «Мидтьюлланда» (4:0) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я уже не раз говорил, что это очень квалифицированный футболист, который способен заиграть практически в любом клубе мира. Его гол в первом же матче за «Аталанту» лишь подтверждает мои слова. Исполнение было на самом высоком уровне. Дай Бог, чтобы у него и дальше всё так удачно складывалось в Италии, а на наш чемпионат обратят внимание западные клубы. И другие молодые ребята получат свой шанс уехать в топ-лигу. Тем более, сейчас есть, на кого посмотреть.

Гасперини любит ротацию состава, а у клуба плотный календарь, поэтому игрового времени у Алексея будет достаточно.

Антон Миранчук не так раскручен в медиа, но это тоже сильный футболист. Думаю, ему по силам стать лидером «Локомотива» и получить хорошее предложение будущим летом.

За кем могут внимательно следить клубы из топ-5 лиг? Можно назвать нескольких ребят из нашей молодёжки, которая уверенно вышла на Евро-2021. Они играют в клубах РПЛ, причём на ведущих ролях. Классно сейчас выступают Сафонов, Обляков, Дивеев… Караваев, думаю, может вернуться в Европу после контракта с «Зенитом».

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