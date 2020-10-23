Марадишвили: «ЦСКА мог выигрывать. Мы просто не реализовали свои моменты»

Полузащитник ЦСКА подвёл итоги выездного матча с «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Считаю, что могли выигрывать. Дело не в поле, которое для всех было одинаковым. Мы просто не смогли реализовать свои моменты.

Да, мы были готовы к такой игре соперника, чуть-чуть не хватило в завершении, а так всё хорошо. Никаких трудностей не составило перейти к открытому футболу в Европе после российского чемпионата. Просто соперник чуть побыстрее, чем в России, а так трудностей нет.