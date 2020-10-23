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Марадишвили: «ЦСКА мог выигрывать. Мы просто не реализовали свои моменты»

сегодня, 01:38
ВольфсбергЛоготип футбольный клуб Вольфсберг1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили подвёл итоги выездного матча с «Вольфсбергом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.

Считаю, что могли выигрывать. Дело не в поле, которое для всех было одинаковым. Мы просто не смогли реализовать свои моменты.

Да, мы были готовы к такой игре соперника, чуть-чуть не хватило в завершении, а так всё хорошо. Никаких трудностей не составило перейти к открытому футболу в Европе после российского чемпионата. Просто соперник чуть побыстрее, чем в России, а так трудностей нет.

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Все комментарии
Сергей Хроменков
Сергей Хроменков ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:18
Надо улучшать совесть перед болельщиками..
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 01:51
Отскочили????Смешно...отскочили,это когда соперник играет на голова лучше,страшно не везёт и мяч не идёт в ворота,а в конце с нелепого рикошета забили-вот это и называется отскочили!!!А тут вполне законемерный исход,ЦСКА был чуть лучше.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:44
Могли и выиграть.
Забили быстрый гол
С игры ничего не позволили сделать австрийцам.
Повезло им что отскочили с помощью пенальти.
Gahi
Gahi
сегодня в 01:42
Все хотели чтобы ЦСКА выиграл но так получилось что ничейный исход.
David Young
David Young
сегодня в 01:42
Надо улучшать реализацию моментов.
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